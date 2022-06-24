Власти Перми назвали этапы строительства третьего моста в Перми

Действующему мосту очень нужна реконструкция, которая невозможна без нового сооружения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министерство транспорта Пермского края рассказало депутатам постоянно действующей рабочей группы заксобрания по дорогам 24 июня об этапах строительства третьего моста в Перми. Об этом URA.RU рассказал один из участников заседания со ссылкой на замминистра транспорта.

«Первый этап — это собственно мост через реку Кама в границах ул. Маршала Жукова и площади Гайдара. Второй этап — строительство 1,4 км дороги от ул. Маршала Жукова до Якутской с двухуровневой или трехуровневой развязкой. Дело в том, что там надо еще строить путепровод через железную дорогу. Третий этап — реконструкция 800 м ул. Екатерининской от площади Гайдара до ул. Плеханова для обеспечения доступа к мосту», — отметил собеседник со ссылкой на замминистра транспорта Александра Полыгалова.

Строительство моста разделили на этапы для того, чтобы претендовать на федеральное софинансирование. В стоимости проекта в 43,6 млрд рублей затраты на сам мост составляют 15 млрд рублей. То есть пока реализуется первый этап строительства, власти намерены искать деньги на два других.

Проектирование моста в створе площади Гайдара закончится к концу 2022 года. Положительное заключение госэкспертизы ожидается к июню 2023 года. К 31 августа должна появиться цифровая модель моста, что предусмотрено техзаданием на проектирование. Работы выполняет «Гео-Проект» за 650 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на Петербургском форуме пермские власти предложили принять участие в строительстве третьего моста АО «Стройтрансгаз». Градсовет определил облик будущего моста и точное место расположения.

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