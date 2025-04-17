Жительница Кургана, купившая фейковые духи на маркетплейсе, смогла вернуть деньги

Девушка из Кургана купила фейковую парфюмерную воду известного бренда на маркетплейсе, доверившись отметке «Честный знак». Код маркировки оказался от другого аромата, продавец исчез, но деньги за товар удалось вернуть. Историей об этом поделилась жительница Кургана URA.RU в надежде, что рассказ окажется полезен читателям.
«На маркетплейсе продавец в карточке товара использовал отметку о том, что товар можно проверить „Честным знаком“. После покупки так и сделала. Проверка показала, что товар был куплен еще до меня. Кроме того, совпадало только наименование бренда, а название аромата отличалось. В „Честном знаке“ показал один аромат, а на руках был другой», — поделилась собеседница URA.RU. Она подумала, что код мог быть снят от другого оригинального парфюма и наклеен на фейк.
Проверка по батч-коду, который присваивают каждому флакону производитель, показала, что парфюм такой действительно был выпущен, но у него мог истечь срок годности. Поэтому девушка предположила, что производитель фейка использовал батч-код от оригинального парфюма. «Думаю, код с оригинала просто напечатали на фейке», — объяснила девушка.
«Когда я распаковала аромат полностью, никаких сомнений в том, что это фейк не осталось. Оригинал пробовала в парфюмерных супермаркетах, а этот — чистый спирт. Теперь у меня есть представление, как пахнет обман», — рассказала собеседница корреспонденту. У нее уже был оригинальный парфюм бренда, только без упаковки, что позволило сравнить оформление флакона. Отличалась крышка и дно флакона. Затем выяснила из открытых источников, что упаковка тоже отличается.
Зафиксировав свои наблюдения, девушка обратилась в сервис «Честный знак». Специалисты сервиса по заявке направили запрос в маркетплейс, а он в свою очередь пытался связаться с продавцам. «Спустя несколько дней со мной связалась поддержка маркетплейса. Мне рассказали, что продавец не выходит на связь — просто исчез, поэтому могут вернуть деньги. Так и сделали», — объяснила горожанка.
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