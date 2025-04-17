В Челябинске сорвался 5-миллиардный тендер на строительство линий метротрама

В Челябинске не смогли найти подрядчика на строительство участка линий метротрама на ветке «Север-Юг». Как следует из протоколов, исполнителю готовы были поручить строительство в районе улицы Каслинской, однако желающих не нашлось.
«По окончании срока подачи заявок до 9 часов по московскому времени 17 апреля не подана ни одна заявка на участие в процедуре. Комиссия приняла решение признать процедуру несостоявшейся», — отмечено в протоколе.
Подрядчику предстояло выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей. Также требовалось сделать проходку горизонтальных выработок со строительными конструкциями обделки тоннелей. Начальная цена аукциона — 5,339 млрд рублей.
В марте заказчик работ, компания «Моспроект-3», остался без исполнителя на другом участке будущего метротрама. Заказ стоимость 8,8 млрд рублей не удалось никому отдать: к 12 марта не поступило ни одной заявки. Подрядчику предполагали поручить работы на участке от улицы Овчинникова до ДЩК №5 и №6 линии «Север-Юг». Теперь этот тендер разыгрывается снова.
С 12 апреля в Челябинске перекрыли перекрыли участок проспекта Победы. Проехать нельзя от улицы Косарева до Краснознаменной. Причиной стало строительство линий скоростного транспорта. Запрет движения будет действовать в течение двух лет.
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