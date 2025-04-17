Что известно о попытке поджога локомотива на станции Войновка в Тюмени

В Тюмени четыре студента пытались поджечь локомотив по указке кураторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Студентов, пытавшихся устроить поджог, задержали
Студентов, пытавшихся устроить поджог, задержали Фото:

В Тюмени группа студентов пыталась устроить поджог локомотива на станции Войновка. В результате происшествия, один из диверсантов загорелся сам. Сотрудники ФСБ оперативно задержали тюменцев. Что известно о теракте — в материал URA.RU.

Когда произошел поджог?

16 апреля была зафиксирована попытка поджога локомотива, который находился на пути депо Войновка. В момент происшествия электровоз был без бригады. На движение поездов происшествие не повлияло. Сразу после инцидента пострадавший локомотив увезли на экспертизу.

Кого задержали?

На месте задержали четырех студентов: двух парней и двух девушек в возрасте от 20 до 23 лет. Один из диверсантов сам загорелся, его пришлось спасать сотрудникам РЖД.

Мотивы студентов

Студентки должны были снимать видео, как их подельники поджигают локомотив. А далее отправить кадры украинским кураторам в обмен на вознаграждение. По данным источника URA.RU, тюменцам пообещали заплатить по 20 тысяч рублей.

Уголовное дело

По данным telegram-канала SHOT, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Так как преступление было совершено группой лиц, студентам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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В Тюмени группа студентов пыталась устроить поджог локомотива на станции Войновка. В результате происшествия, один из диверсантов загорелся сам. Сотрудники ФСБ оперативно задержали тюменцев. Что известно о теракте — в материал URA.RU. Когда произошел поджог? 16 апреля была зафиксирована попытка поджога локомотива, который находился на пути депо Войновка. В момент происшествия электровоз был без бригады. На движение поездов происшествие не повлияло. Сразу после инцидента пострадавший локомотив увезли на экспертизу. Кого задержали? На месте задержали четырех студентов: двух парней и двух девушек в возрасте от 20 до 23 лет. Один из диверсантов сам загорелся, его пришлось спасать сотрудникам РЖД. Мотивы студентов Студентки должны были снимать видео, как их подельники поджигают локомотив. А далее отправить кадры украинским кураторам в обмен на вознаграждение. По данным источника URA.RU, тюменцам пообещали заплатить по 20 тысяч рублей. Уголовное дело По данным telegram-канала SHOT, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Так как преступление было совершено группой лиц, студентам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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