Что известно о попытке поджога локомотива на станции Войновка в Тюмени

В Тюмени группа студентов пыталась устроить поджог локомотива на станции Войновка. В результате происшествия, один из диверсантов загорелся сам. Сотрудники ФСБ оперативно задержали тюменцев. Что известно о теракте — в материал URA.RU.
Когда произошел поджог?
16 апреля была зафиксирована попытка поджога локомотива, который находился на пути депо Войновка. В момент происшествия электровоз был без бригады. На движение поездов происшествие не повлияло. Сразу после инцидента пострадавший локомотив увезли на экспертизу.
Кого задержали?
На месте задержали четырех студентов: двух парней и двух девушек в возрасте от 20 до 23 лет. Один из диверсантов сам загорелся, его пришлось спасать сотрудникам РЖД.
Мотивы студентов
Студентки должны были снимать видео, как их подельники поджигают локомотив. А далее отправить кадры украинским кураторам в обмен на вознаграждение. По данным источника URA.RU, тюменцам пообещали заплатить по 20 тысяч рублей.
Уголовное дело
По данным telegram-канала SHOT, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Так как преступление было совершено группой лиц, студентам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!