Экс-директор скандальной школы Кургана хочет попасть в облдуму

Депутат Курганской гордумы и бывший директор скандальной школы №52 Людмила Алешкова заявилась на праймериз «Единой России». Об этом сообщается на сайте партии.
«Алешкова Людмила Анатольевна. Выборы депутатов Курганской областной Думы восьмого созыва. Территория №2. Член партии», — говорится в карточке на сайте предварительного голосования. Отмечается, что сейчас Алешкова работает заместителем директора в школе №25. Предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате.
Ранее URA.RU сообщало, что Людмила Алешкова покинула должность директора школы №52 по собственному желанию, сославшись на семейные обстоятельства. Она возглавляла учебное заведение почти 13 лет. Алешкова числилась среди подписантов документов по приемке крупнейшей школы в Кургане на 1500 мест. Известно, что в конце 2023 года возбудили дело против директора «Авиапромстроя» — компанию обвинили в нецелевом использовании 54 млн рублей, полученных на строительство школы. Застройщик Артур Седой стал фигурантом другого дела — его обвиняют в мошенничестве при закупке недоставленных окон и вентиляции, а экс-директор капстроя Кургана Игорь Минин, по версии следствия, превысил полномочия, подписав документы на оплату, что привело к ущербу в 11 млн рублей. По словам Алешковой, она не участвовала в заключении контракта и стала заказчиком формально — после перераспределения бюджетных средств. Она отметила, что не обсуждала вопросы строительства, на объекте не бывала и узнала о его сдаче только из СМИ.
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