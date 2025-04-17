Президент России Владимир Путин вступил в новую большую игру на Ближнем Востоке. В частности, это касается ситуации с Ираном, который после долгих лет конфронтации начал непрямые переговоры с США. 17 апреля Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов объяснил URA.RU, что позиция Москвы по ситуации в регионе важна для Тегерана.
«Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи, который находится в Москве с визитом. С российской стороны во встрече также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с иранской стороны — чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали», — говорится в официальном сообщении Кремля.
Никаких подробностей с этой встречи Кремль больше не сообщает. При этом, как ранее во время общения с журналистами сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Аракчи «будет возможность передать послание от верховного лидера Ирана президенту Путину».
Политолог Вениамин Попов напомнил URA.RU, что между Ираном и США состоялись непрямые переговоры вокруг ядерной программы. Штаты пошли на переговоры с Исламской республикой на фоне повышения ее политического веса: Тегеран подписал долгосрочное соглашение с Пекином о продаже иранской нефти, а с Москвой — соглашение о стратегическом партнерстве, которое буквально на днях ратифицировано.
«Связями с Россией и Китаем Иран еще больше увеличил свой вес не только в региональных, но и в международных делах», — отметил Попов.
Эксперт напомнил, что американский лидер Дональд Трамп пытался угрожать Ирану бомбардировками. Но, учитывая усиление Ирана, благодаря связям с Россией и Китаем, очевидно, он отказался от этого. Более того, на недавней встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху он четко дал понять, что не время для военных действий — США начинают переговоры с Ираном.
«Идет процесс нормализации российско-американских отношений. Конечно, встает и иранский вопрос. Россия и США как две глобальные державы обсуждают эту тему.
И те переговоры, которые состоялись между США и Ираном в Омане, думаю, прошли не без влияния России. Это важный показатель. И думаю, если переговоры начались, войны с Ираном в ближайшее время не будет – попытаются договориться», — полагает Вениамин Попов.
По мнению востоковеда, Аракчи прилетел сегодня в Москву, в том числе для того, чтобы «посоветоваться по поводу ситуации в регионе». «В создавшихся условиях обсуждение данных вопросов с Москвой имеет для Тегерана большой значение. Все это свидетельствует о высоком уровне доверительных российско-иранских отношений», — заключил эксперт.
Сегодня в Кремле Путин провел переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. В повестке дня двух лидеров также были вопросы ближневосточного урегулирования.
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