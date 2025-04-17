Путин объединился с богатейшей страной Ближнего Востока

Россия и Катар объединяют свои усилия по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Именно там может разгореться новый конфликт, грозящий перерасти в Третью мировую войну. Как объяснили URA.RU эксперты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани, страны играют роль важных медиаторов в регионе. Это касается и палестино-израильского конфликта, и обстановки в Сирии, и иранской ядерной программы.
В России эмир Катара Аль Тани не был с 2017 года. Но, несмотря на это, заметил президент Путин, «отношения укрепляются». «Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом, тем более на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.
В повестке переговоров, наряду с двусторонними отношениями, особое место занимает дипломатия — вопросы урегулирования конфликтов, которые уже есть или назревают на Ближнем Востоке. Так, в Палестине «продолжают гибнуть мирные люди, что является безусловной трагедией», сказал Путин.
«Мы считаем, что наши позиции здесь совпадают, — долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только исключительно на основе решения ООН. Это связано с созданием палестинского государства», — заявил президент РФ.
Вторая тема, которую затронул российский лидер в начале встречи, — это развитие ситуации в Сирии. «Мы хотели бы сделать все для того, чтобы Сирия сохранилась как суверенная, независимая страна», — сказал президент.
Аль Тани поддержал Путина в стремлении разрешить конфликты, прежде всего, палестино-израильский. Он также подчеркнул, что позиция Катара, как и позиция России, «четкая и устойчивая — невозможен мир без создания независимого палестинского государства».
Эмир затронул и сирийскую тему. По словам Аль Тани как раз несколько дней назад в Катаре прошли его переговоры с новым президентом Сирии Фаруком Шараа.
«Мы много с ним говорили, обсудили и исторические связи между Сирией и Россией, которые носили и носят стратегический характер. Он настроен на продолжение этого сотрудничества, выстраивание взаимодействия на основе взаимного уважения и соблюдения интересов двух народов», — заверил Аль Тани.
Лидеры России и Катара общались без присутствия СМИ сначала в узком составе, после — в формате рабочего завтрака. По итогам переговоров представители делегаций России и Катара подписали документы о сотрудничестве. В присутствии Путина и Аль Тани произошел обмен подписанными соглашениями.
Правда, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев со своим катарским визави немного запутались в папках. Дмитриев сразу извинился, но потом, дойдя уже до своего места в Малахитовом зале, еще пожал руку коллеге, извиняясь за небольшое недоразумение.
Ближневосточный кризис эксперты называют едва ли не основной темой сегодняшних переговоров Путина и Хамада Аль Тани. По словам директора Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислава Тарасова, напряженность создает и палестино-израильский конфликт, и ситуация в Сирии, где на днях было объявлено о попытке переворота. «Ни Россия, ни Катар не заинтересованы в том, чтобы в регионе разгорелся большой конфликт», — отметил политолог.
По палестинскому вопросу Россия и Катар давно придерживаются единой позиции, которая заключается в необходимости создания Палестинского государства. Что касается Сирии, то для Путина здесь важны личные связи Аль Тани с новыми сирийскими властями. По словам востоковеда Елены Супониной, эти отношения давние и прочные. «Катар был одной из немногих арабских стран, которая не пошла на нормализацию отношений с правительством [свергнутого президента] Башара Асада.
У катарцев давние связи с новым президентом Сирии Фаруком Шараа. С учетом того, что в Сирии находится две российские военные базы, эти переговоры Путина с эмиром чрезвычайно важны»,- подчеркнула Супонина.
Эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов также обратил внимание на то, что в сирийском вопросе между Россией и Катаром были разногласия: Аль Тани занимал «жесткую позицию в отношении Башара Асада». «Несмотря на столь очевидное расхождение стратегических подходов, обе стороны сохраняли каналы дипломатической коммуникации и продолжали консультации по вопросам сирийского урегулирования, что подчеркивает зрелость и гибкость внешнеполитических курсов двух стран», — полагает Ибрагимов.
За кадром публичной части встречи остался еще один, не менее острый вопрос — ядерная программа Ирана. Руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов считает, что выйти на какие-то договоренности по итогам российско-катарских переговоров, конечно, не получится, тем более что США и Иран ведут свои переговоры.
Но России важно проговорить тему со всеми региональными игроками, которые имеют вес в регионе и могут повлиять на ситуацию. Катар является одной из таких стран», — отметил Родионов.
По словам политолога, позиции России и Катара по Ирану совпадают в том, что никто не хочет эскалации конфликта. Единственная страна, которая в этом заинтересована, — это Израиль. «Монархии Персидского залива всегда выступали оппонентами Ирана, и им невыгодно его усиление. Но это не значит, что они хотят, чтобы случилась серьезная война. Если Израиль, а тем более США ввяжутся в прямое вооруженное противостояние с Ираном, это будет война, в которую могут оказаться втянуты и все остальные региональные игроки.
Если кто-то в Израиле или в США рассчитывает, что с Ираном можно повторить то же самое, что было с Ираком (с операцией “Буря в пустыне”) в 1991 году или хотя бы с операцией 2003 года, когда американцы просто высадились и быстро взяли под контроль страну, сейчас такого не будет. В случае агрессии это будет война масштаба третьей мировой», — убежден Родионов.
По словам старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрия Зинина, сегодняшнюю встречу Путина и Аль Тани можно отнести к цепочке событий последних дней: после переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге 11 апреля спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф отправился в Оман на переговоры по иранской ядерной программе. «У Катара с Ираном деловые отношения и хорошие отношения с США, поэтому он может сыграть не последнюю роль в переговорном процессе. И у России равномерные отношения и с Ираном, и со странами Персидского залива, поэтому наша посредническая роль в Арабском мире внушает доверие», — заключил Зинин.
Россия и Катар уверены, что ядерный вопрос Ирана должен решаться исключительно дипломатическим путем, отметил политолог Ибрагимов. «Катар играет роль нейтрального посредника, стремясь предотвратить эскалацию и создать условия для устойчивого диалога между Вашингтоном и Тегераном.
Вовлечение России в этот дипломатический процесс важно. Во-первых, Москва сохраняет устойчивые отношения с Тегераном и параллельно перезагружает диалог с Вашингтоном, что делает ее уникальным каналом для возможной деэскалации.
Во-вторых, в условиях растущих геополитических рисков на Ближнем Востоке, Катар стремится обеспечить предсказуемость в региональной системе безопасности, и в этом контексте Россия рассматривается как потенциальный стабилизирующий актор, способный повлиять на позицию Ирана и сдержать возможную конфронтацию с США», — заключил Ибрагимов.
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