Трамп на фоне торговой войны с Китаем сообщил о сроках заключения сделки

Заключение сделки США с Китаем ожидается в ближайшие три или четыре недели. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Я думаю, мы заключим сделку с Китаем... Я думаю в течение следующих трех или четырех недель, я думаю, что, возможно, все это можно будет завершить», — сказал Трамп во время трансляции, которую вел Белый дом в соцсети X.
Ранее президент США ввел против Китая пошлины, достигающие 245%, в качестве ответных мер. Как отмечают обозреватели в Европе, Трамп рискует проиграть эту торговую войну по ряду причин. Подробнее о них — в материале URA.RU.
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