17 апреля 2025

Трамп на фоне торговой войны с Китаем сообщил о сроках заключения сделки

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Ранее Трамп ввел 245-процентные пошлины против КНР
Ранее Трамп ввел 245-процентные пошлины против КНР Фото:
новость из сюжета
Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Заключение сделки США с Китаем ожидается в ближайшие три или четыре недели. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я думаю, мы заключим сделку с Китаем... Я думаю в течение следующих трех или четырех недель, я думаю, что, возможно, все это можно будет завершить», — сказал Трамп во время трансляции, которую вел Белый дом в соцсети X.

Ранее президент США ввел против Китая пошлины, достигающие 245%, в качестве ответных мер. Как отмечают обозреватели в Европе, Трамп рискует проиграть эту торговую войну по ряду причин. Подробнее о них — в материале URA.RU.

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Заключение сделки США с Китаем ожидается в ближайшие три или четыре недели. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. «Я думаю, мы заключим сделку с Китаем... Я думаю в течение следующих трех или четырех недель, я думаю, что, возможно, все это можно будет завершить», — сказал Трамп во время трансляции, которую вел Белый дом в соцсети X. Ранее президент США ввел против Китая пошлины, достигающие 245%, в качестве ответных мер. Как отмечают обозреватели в Европе, Трамп рискует проиграть эту торговую войну по ряду причин. Подробнее о них — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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