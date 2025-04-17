Небензя посчитал нерелистичным прекращение боев на Украине на данном этапе

Прекращение боевых действий на Украине на данном этапе является нереалистичным. С таким заявлением выступил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сказал Небензя. Его цитирует РИА Новости.
При этом президент США Дональд Трамп ожидает от России ответа на этой неделе по поводу прекращения огня на Украине. Он выразил надежду, что конфликт получится урегулировать в скором времени.
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