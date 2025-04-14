Путин поручил установить на «Волгонефти-212» саркофаг

Президент России Владимир Путин поручил организовать работы по установке саркофага на затонувший в Черном море танкер «Волгонефть-212». Это решение было принято для того, чтобы минимизировать сложности с последующей откачкой топлива и утилизацией остатков корабля.
«Один танкер, он демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху, так сказать, наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне», — сказал Путин. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
Цель таких мероприятий — обеспечить максимальную безопасность экологической ситуации в регионе и эффективность последующих операций по утилизации корабля. Это позволит исключить возможные негативные последствия для морской среды и прибрежных территорий.
В декабре 2025 года два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушения. На борту судов находилось приблизительно 9,2 тысячи тонн мазута. В акватории Черного моря произошел значительный разлив нефтепродуктов.
Для устранения последствий ЧП и координации необходимых работ была сформирована специальная правительственная комиссия. Очищать последствия крушений помогали МЧС волонтеры и неравнодушные граждане. В начале марта были завершены работы по демонтажу кормовой части танкера «Волгонефти-239», находившегося у мыса Панагия.
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