Заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС (ЗАЭС) — ахинея. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов резко отреагировал на слова Киева о готовности совместно с США взять под контроль атомную электростанцию.
«Запорожская АЭС находится на территории России, и это собственность России. Заявление Галущенко не имеет ничего общего с реальностью, это полная ахинея. Это показывает, что верхушка режима Зеленского живет в своей какой-то абсолютно виртуальной реальности», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что режиму украинского лидера Владимира Зеленского нельзя доверять даже такие простые предметы, как коробка спичек. Об этом он заявил, отмечая постоянные попытки ВСУ атаковать объект, что может привести к возникновению техногенной катастрофы.
Как отмечал глава США Дональд Трамп, в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине активно обсуждается судьба Запорожской атомной электростанции. По мнению Зеленского, переход ЗАЭС под контроль России невозможен. Ведь так страна остро в нем нуждается.
По данным иностранных СМИ, США намерены получить контроль над станцией. Сообщалось, что администрация президента США рассматривает возможность использования атомных электростанций для извлечения редких и стратегически значимых минералов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил готовность Киева совместно с США установить контроль над ЗАЭС.
Россия же считает, что передача ЗАЭС или контроля над ней другой страной невозможна. Это обусловлено вопросами ядерной и физической безопасности.
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