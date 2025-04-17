Стало известно, сколько зарабатывает главный архитектор тюменской «Сибири»

В Тюмени среднемесячная зарплата главного архитектора центра стратегического развития «Сибирь» Дмитрия Селивохина в 2024 году составляла 120 тысяч рублей. Такая информация указана в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU.
«Информация о среднемесячной заработной плате за 2024 год руководителя и главного бухгалтера АНО „ЦСР „Сибирь“. Генеральный директор — Селивохин Дмитрий Владимирович. Размер среднемесячной заработной платы — 120 тысяч рублей“, — указано в документе.
Работники «Сибири» выступают экспертами для властей и застройщиков. Специалисты советуют, как именно можно улучшить архитектурный облик или среду. Кроме того, все, что попадает на согласование архитектурно-градостроительного облика, проходит через центр. Отдельной должности главного архитектора Тюмени нет.
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