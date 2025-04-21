Экс-замминистра объяснил, почему в РФ не будет четырехдневной рабочей недели

Экс-замглавы Минздрава Сафонов: в России не введут четырехдневную рабочую неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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При дефиците кадров разговоры о четырехдневной неделе — популизм, уверен эксперт
При дефиците кадров разговоры о четырехдневной неделе — популизм, уверен эксперт Фото:

Введение четырехдневной рабочей недели в России в сегодняшних экономических условиях невозможно, объяснил URA.RU экс-замминистра здравоохранения и социального развития, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Разговоры об этом — чистой воды популизм, считает он.

«Невозможно всерьез обсуждать одновременно дефицит кадров и четырехдневную неделю. Минэкономразвития, наоборот, предлагает увеличить возможность сверхнормативной работы, а по четырехдневке мы пока не видим подготовки никаких документов. В этой ситуации стоит ориентироваться на действия», — отметил эксперт.

Переход на четырехдневную неделю — это удорожание рабочей силы, пояснил Сафонов. Компаниям придется искать еще сотрудников, не снижая при этом зарплаты.

«Часто приводят в пример другие страны, например, Испанию. Но там ситуация совсем другая — высокая безработица, которую власти пытаются снизить. За счет четырехдневной недели они хотят дать работу большему числу людей, снизив количество отработанных часов. Этой же политики придерживалась Франция в 80-х годах, когда вводила 35-часовую неделю. Но для России такие программы сегодня неактуальны. Хотя по Трудовому кодексу работодатель может сам принимать решения по сокращению продолжительности рабочего дня или недели», — сказал собеседник URA.RU.

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Введение четырехдневной рабочей недели в России в сегодняшних экономических условиях невозможно, объяснил URA.RU экс-замминистра здравоохранения и социального развития, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Разговоры об этом — чистой воды популизм, считает он. «Невозможно всерьез обсуждать одновременно дефицит кадров и четырехдневную неделю. Минэкономразвития, наоборот, предлагает увеличить возможность сверхнормативной работы, а по четырехдневке мы пока не видим подготовки никаких документов. В этой ситуации стоит ориентироваться на действия», — отметил эксперт. Переход на четырехдневную неделю — это удорожание рабочей силы, пояснил Сафонов. Компаниям придется искать еще сотрудников, не снижая при этом зарплаты. «Часто приводят в пример другие страны, например, Испанию. Но там ситуация совсем другая — высокая безработица, которую власти пытаются снизить. За счет четырехдневной недели они хотят дать работу большему числу людей, снизив количество отработанных часов. Этой же политики придерживалась Франция в 80-х годах, когда вводила 35-часовую неделю. Но для России такие программы сегодня неактуальны. Хотя по Трудовому кодексу работодатель может сам принимать решения по сокращению продолжительности рабочего дня или недели», — сказал собеседник URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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