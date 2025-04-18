«Напугал бандеровских сук»: Джигурда ответил на санкции Зеленского

Актер и певец Никита Джигурда «гордится» тем, что попал в список санкционных артистов на Украине. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов», — отметил Джигурда. Он также добавил, что вместе с ним в этот список входят те, кто своим творчеством и позицией несут угрозу киевскому режиму.
Также артист поделился стихами, которые написал в честь этого события. В них Джигурда осуждает Украину и ситуацию внутри страны. Текст и орфография — авторские.
«Персональные санкции
как признанье заслуг
перед Русью святой на годА.
Напугал, видно, фракции
бандеровских сук,
осудивший нацизм Джигурда.
Да! Украина, как проститутка Европа,
но в европейской Бельгии
и Швейцарии — три, четыре гос языка!
А на Украине один. Потому то и ж**а.
Я за русский язык на века!!!»
Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 граждан России. В него попали такие известные россияне, как певец Ярослав Дронов (Shaman), актер Никита Джигурда, артист цирка Юрий Куклачев, а также телеведущий Оскар Кучера и ряд других лиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.