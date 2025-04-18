«Напугал бандеровских сук»: Джигурда ответил на санкции Зеленского

Джигурда: я горжусь включением своего имени в санкционный список
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Джигурда остался крайне доволен решением Зеленского
Джигурда остался крайне доволен решением Зеленского Фото:

Актер и певец Никита Джигурда «гордится» тем, что попал в список санкционных артистов на Украине. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов», — отметил Джигурда. Он также добавил, что вместе с ним в этот список входят те, кто своим творчеством и позицией несут угрозу киевскому режиму.

Также артист поделился стихами, которые написал в честь этого события. В них Джигурда осуждает Украину и ситуацию внутри страны. Текст и орфография — авторские.

«Персональные санкции

как признанье заслуг

перед Русью святой на годА.

Напугал, видно, фракции

бандеровских сук,

осудивший нацизм Джигурда.

Да! Украина, как проститутка Европа,

но в европейской Бельгии

и Швейцарии — три, четыре гос языка!

А на Украине один. Потому то и ж**а.

Я за русский язык на века!!!»

Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 граждан России. В него попали такие известные россияне, как певец Ярослав Дронов (Shaman), актер Никита Джигурда, артист цирка Юрий Куклачев, а также телеведущий Оскар Кучера и ряд других лиц.

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Актер и певец Никита Джигурда «гордится» тем, что попал в список санкционных артистов на Украине. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов», — отметил Джигурда. Он также добавил, что вместе с ним в этот список входят те, кто своим творчеством и позицией несут угрозу киевскому режиму. Также артист поделился стихами, которые написал в честь этого события. В них Джигурда осуждает Украину и ситуацию внутри страны. Текст и орфография — авторские. «Персональные санкции как признанье заслуг перед Русью святой на годА. Напугал, видно, фракции бандеровских сук, осудивший нацизм Джигурда. Да! Украина, как проститутка Европа, но в европейской Бельгии и Швейцарии — три, четыре гос языка! А на Украине один. Потому то и ж**а. Я за русский язык на века!!!» Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 граждан России. В него попали такие известные россияне, как певец Ярослав Дронов (Shaman), актер Никита Джигурда, артист цирка Юрий Куклачев, а также телеведущий Оскар Кучера и ряд других лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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