18 апреля 2025

К военной части в Краснодаре съехались силовики из-за якобы побега солдат: что известно

МВД разберется с якобы убежавшими военными из части в Краснодаре
© Служба новостей «URA.RU»
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По неподтвержденным данным, изначально часть пытались покинуть порядка 100 военнослужащих
По неподтвержденным данным, изначально часть пытались покинуть порядка 100 военнослужащих Фото:

СМИ сообщают о побеге военных из части в Краснодаре. Ранее бойцов обвиняли в том, что они самовольно оставили место службы. Была опубликована информация о четверых пойманных солдатах из семи сбежавших. Территория сейчас оцеплена, на месте работают силовики. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU.

Очевидцы заметили оцепление Росгвардии и полиции

После случившегося территорию военной комендатуры в Краснодаре оцепили со всех сторон силами Росгвардии и полицейскими автомобилями, передает telegram-канал Baza. По сообщению местных жителей, на улице 3-й Трудовой заблокировано движение, силовики проверяют каждую машину.

Около сотни военных могли попытаться сбежать

Военнослужащих, самовольно покинувших свои части, помещают в специально огороженное место. Предположительно, в ночь на 19 апреля порядка 100 таких военных, сломали забор на территории, где они содержались, и вышли к зданию комендатуры.

Кого-то поймали, но безоружным

Сбежать от преследователей получилось лишь у семерых. Четверых — поймали практически сразу, трое других — до сих пор скрываются. По данным местных журналистов, беглецы не вооружены.

МВД разбирается в произошедшем

Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Позже в МВД Краснодара заявили, что проверяют информацию о возможном побеге солдат срочной службы.

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СМИ сообщают о побеге военных из части в Краснодаре. Ранее бойцов обвиняли в том, что они самовольно оставили место службы. Была опубликована информация о четверых пойманных солдатах из семи сбежавших. Территория сейчас оцеплена, на месте работают силовики. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU. Очевидцы заметили оцепление Росгвардии и полиции После случившегося территорию военной комендатуры в Краснодаре оцепили со всех сторон силами Росгвардии и полицейскими автомобилями, передает telegram-канал Baza. По сообщению местных жителей, на улице 3-й Трудовой заблокировано движение, силовики проверяют каждую машину. Около сотни военных могли попытаться сбежать Военнослужащих, самовольно покинувших свои части, помещают в специально огороженное место. Предположительно, в ночь на 19 апреля порядка 100 таких военных, сломали забор на территории, где они содержались, и вышли к зданию комендатуры. Кого-то поймали, но безоружным Сбежать от преследователей получилось лишь у семерых. Четверых — поймали практически сразу, трое других — до сих пор скрываются. По данным местных журналистов, беглецы не вооружены. МВД разбирается в произошедшем Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Позже в МВД Краснодара заявили, что проверяют информацию о возможном побеге солдат срочной службы.
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