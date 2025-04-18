18 апреля 2025

На СВО рядовой из Куеды несколько часов удерживал позицию, отбиваясь от ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец не позволил противнику зайти во фланг штурмовой группы
Боец не позволил противнику зайти во фланг штурмовой группы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО рядовой Айдар Хатмуллин из Куеды (Пермский край) в течение нескольких часов отбивался от атак противника, прикрывая маневр штурмовиков ВС РФ. О столкновении в окрестностях города Селидово (ДНР) рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Боец заметил продвижение противника в соседней лесополосе. Рядовой Хатмуллин незамедлительно открыл огонь из пулемета, чтобы подавить врага и не дать ему зайти во фланг штурмовой группы. Находясь под ответным огнем ствольной артиллерии и дронов ВСУ, военнослужащий в течение нескольких часов один удерживал огневую позицию», — пояснили ветераны.

В ходе перестрелки двое украинских боевиков были уничтожены. При этом российским штурмовым группам без потерь удалось закрепиться на новых рубежах.

URA.RU ранее рассказывало о бойце из Краснокамска и его командире, которые смогли отразить все атаки неприятеля, угодив в окружение. Выживший после удара БПЛА снайпер из Кизела помог разбить формирования ВСУ. А штурмовик из Нытвы разбил украинский пулеметный расчет одним точным выстрелом из гранатомета.

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В зоне СВО рядовой Айдар Хатмуллин из Куеды (Пермский край) в течение нескольких часов отбивался от атак противника, прикрывая маневр штурмовиков ВС РФ. О столкновении в окрестностях города Селидово (ДНР) рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Боец заметил продвижение противника в соседней лесополосе. Рядовой Хатмуллин незамедлительно открыл огонь из пулемета, чтобы подавить врага и не дать ему зайти во фланг штурмовой группы. Находясь под ответным огнем ствольной артиллерии и дронов ВСУ, военнослужащий в течение нескольких часов один удерживал огневую позицию», — пояснили ветераны. В ходе перестрелки двое украинских боевиков были уничтожены. При этом российским штурмовым группам без потерь удалось закрепиться на новых рубежах. URA.RU ранее рассказывало о бойце из Краснокамска и его командире, которые смогли отразить все атаки неприятеля, угодив в окружение. Выживший после удара БПЛА снайпер из Кизела помог разбить формирования ВСУ. А штурмовик из Нытвы разбил украинский пулеметный расчет одним точным выстрелом из гранатомета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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