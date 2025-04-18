18 апреля 2025

Прокурор Курганской области начал проверку из-за отсутствия питьевой воды в Целинном округе

Авария на водопроводе привлекла внимание надзорных органов Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор Курганской области проверит причины сбоя водоснабжения в Целинном округе
Прокурор Курганской области проверит причины сбоя водоснабжения в Целинном округе Фото:

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку действий должностных лиц Целинного муниципального округа после сообщений об аварии на водоснабжении, оставившей местных жителей без доступа к питьевой воде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурор области Владислав Московских поручил организовать проверочные мероприятия. Прокурору Целинного района поручено дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию бесперебойного оказания коммунальных услуг населению, а также обеспечения населения питьевой водой, в том числе путем ее подвоза», — говорится в telegram-канале прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном округе Курганской области временно приостановлена подача питьевой воды из-за аварии на первой линии водоснабжения. В период ремонтных работ используется резервная линия, но вода в водопроводе техническая. Власти просят жителей использовать воду из водоматов.

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Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку действий должностных лиц Целинного муниципального округа после сообщений об аварии на водоснабжении, оставившей местных жителей без доступа к питьевой воде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Прокурор области Владислав Московских поручил организовать проверочные мероприятия. Прокурору Целинного района поручено дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию бесперебойного оказания коммунальных услуг населению, а также обеспечения населения питьевой водой, в том числе путем ее подвоза», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном округе Курганской области временно приостановлена подача питьевой воды из-за аварии на первой линии водоснабжения. В период ремонтных работ используется резервная линия, но вода в водопроводе техническая. Власти просят жителей использовать воду из водоматов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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