Прокурор Курганской области начал проверку из-за отсутствия питьевой воды в Целинном округе

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку действий должностных лиц Целинного муниципального округа после сообщений об аварии на водоснабжении, оставившей местных жителей без доступа к питьевой воде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокурор области Владислав Московских поручил организовать проверочные мероприятия. Прокурору Целинного района поручено дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию бесперебойного оказания коммунальных услуг населению, а также обеспечения населения питьевой водой, в том числе путем ее подвоза», — говорится в telegram-канале прокуратуры.
Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном округе Курганской области временно приостановлена подача питьевой воды из-за аварии на первой линии водоснабжения. В период ремонтных работ используется резервная линия, но вода в водопроводе техническая. Власти просят жителей использовать воду из водоматов.
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