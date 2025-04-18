18 апреля 2025

Жители округа в Курганской области временно остались без питьевой воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Целинного округа временно остались без питьевой воды
Жители Целинного округа временно остались без питьевой воды Фото:

В Целинном округе Курганской области временно приостановлена подача питьевой воды из-за аварии на первой линии водоснабжения. Об этом сообщают власти округа.

«По уточненной информации МУП Водоканал, сегодня произошла авария на первой линии водоснабжения. На период ремонтных работ была задействована резервная линия водоснабжения. Но вода в водопроводе — техническая», — говорится в telegram-канале администрации Целинного муниципального округа. Власти просят жителей использовать воду из водоматов. 

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В Целинном округе Курганской области временно приостановлена подача питьевой воды из-за аварии на первой линии водоснабжения. Об этом сообщают власти округа. «По уточненной информации МУП Водоканал, сегодня произошла авария на первой линии водоснабжения. На период ремонтных работ была задействована резервная линия водоснабжения. Но вода в водопроводе — техническая», — говорится в telegram-канале администрации Целинного муниципального округа. Власти просят жителей использовать воду из водоматов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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