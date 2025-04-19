Что такое единое расписание уроков и как оно будет работать

Во всех российских школах будет введено единое расписание занятий. Школы получат возможность адаптировать расписание под свои особенности, но строго в рамках установленных федеральных требований. Как будет работать нововведение — в материале URA.RU.
Единое расписание уроков введут уже с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года во всех российских школах вступит в силу единое базовое расписание занятий. Эта мера может стать ключевой для борьбы с перегрузкой учащихся. Новый подход предусматривает равномерное распределение уроков в течение недели с учетом возрастных особенностей детей. При этом образовательные учреждения сохранят возможность адаптировать график под свои специфические условия, но в строгих рамках установленных стандартов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Сокращение нагрузки на учеников
Важным дополнением станет строгое ограничение количества контрольных работ — не более 10% от общего числа уроков по каждой дисциплине. Эти правила коснутся и всероссийских проверочных работ. Такие меры позволят значительно снизить психологическое давление на школьников и высвободят время для полноценного отдыха и дополнительных занятий, уточнили в Минпросвещения.
"Около 70% российских школьников регулярно испытывают симптомы хронической усталости. Основными причинами называют чрезмерную учебную нагрузку (8-10 часов ежедневно), объемные домашние задания и обучение по субботам", — рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он добавил, что многие дети вынуждены совмещать основную программу с интенсивной подготовкой к экзаменам, что негативно сказывается на их здоровье.
Физическая активность в учебном процессе
Депутат Госдумы Георгий Арапов («Новые люди») предложили ввести обязательную утреннюю зарядку продолжительностью 10-15 минут перед началом занятий. Хотя сейчас физкультура проводится трижды в неделю, Арапов считает этого недостаточным для поддержания нормальной физической активности.
Заслуженный учитель объяснил, зачем это надо
Педагог Евгений Ямбург положительно оценил инициативу введения единого расписания. Он подчеркнул, что нововведение позволит сократить число проверочных работ и что главная цель — это разумное нормирование нагрузки.
«Речь не идет о едином расписании во всех школах России, что урок истории будет начинаться во всех школах в одно время. Это невозможно. Речь идет о дозировании нагрузки, о борьбе с перегрузкой, о сокращении количества контрольных и проверочных работ, со всем, что утяжеляет работу ребенка, домашние задания. Есть санитарные нормы, которые нельзя превышать. Совершенно правильное направление», — рассказал Ямбург NEWS.ru.
Депутаты уже предлагали сокращать уроки
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова уже выступала с инициативой сократить ежедневное количество уроков. По ее мнению, это снизит нагрузку на детей, сохранив при этом качество обучения. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, поручивший организовать обсуждение с участием педагогов, родителей и министра просвещения.
"Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности. Например, сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний", — сказала Лантратова.
Она добавила, что больше внимания следует уделять внеклассной деятельности: спортивным секциям, творческим кружкам и другим формам развития. Такой подход поможет снизить стресс и улучшит общее самочувствие школьников.
Снижение нагрузки на школьников — требование Путина
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в 2024 году поручал правительству разработать комплекс мер по снижению учебной нагрузки. Особое внимание будет уделено сокращению времени на выполнение домашних заданий и оптимизации системы контроля знаний.
«Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной, — сказал тогда Путин. Премьер РФ Михаил Мишустин должен был представить предложения по реализации этих задач. Планируется, что новые стандарты не только уменьшат нагрузку на учащихся, но и повысят общее качество образования за счет более рационального распределения учебного времени и ресурсов.
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