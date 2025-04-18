18 апреля 2025

Туристический отдых в Тюмени стал ощутимо дороже

© Служба новостей «URA.RU»
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Проживание гостей тюменской области выросло в цене на 10%
Проживание гостей тюменской области выросло в цене на 10% Фото:

Отдых гостей Тюменской области вырос в цене. Так, стоимость проживания туристов выросла на 10%, а траты на 12%, сообщила директор департамента туризма и потребительского рынка региона Мария Трофимова.

«Средний чек туриста за проживание в коллективных средствах размещения в 2025 году составил 3723 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Средний чек туристических трат, за исключением оплаты проживания, увеличился на 12% и составил 3567 рублей», — рассказала Трофимова РБК Тюмень.

По ее словам, рост расходов туристов связан с тремя факторами: увеличением длительности пребывания гостей, расширением перечня услуг и инфляцией. Помимо этого, туристическая отрасль Тюменской области сейчас находится на пике своей популярности, а правительство все больше и больше подогревает интерес бизнеса к региону.

В 2025 году тюменцам отдых в Турции обойдется примерно в 220 тысяч рублей. Это на 77% больше, чем годом ранее. При этом, путешествовать тюменцы стали на 35,4% чаще.

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Отдых гостей Тюменской области вырос в цене. Так, стоимость проживания туристов выросла на 10%, а траты на 12%, сообщила директор департамента туризма и потребительского рынка региона Мария Трофимова. «Средний чек туриста за проживание в коллективных средствах размещения в 2025 году составил 3723 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Средний чек туристических трат, за исключением оплаты проживания, увеличился на 12% и составил 3567 рублей», — рассказала Трофимова РБК Тюмень. По ее словам, рост расходов туристов связан с тремя факторами: увеличением длительности пребывания гостей, расширением перечня услуг и инфляцией. Помимо этого, туристическая отрасль Тюменской области сейчас находится на пике своей популярности, а правительство все больше и больше подогревает интерес бизнеса к региону. В 2025 году тюменцам отдых в Турции обойдется примерно в 220 тысяч рублей. Это на 77% больше, чем годом ранее. При этом, путешествовать тюменцы стали на 35,4% чаще.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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