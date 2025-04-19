Благодатный огонь отправили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь, прибывший в московский аэропорт «Внуково-3» с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), отправлен в храм Христа Спасителя. Там состоятся пасхальные богослужения.
«Благодатный огонь отправлен из аэропорта к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя. В столице его также передадут в 15 других храмов», — уточнило ТАСС.
По сведениям издания, в аэропорту огонь приняли представители епархий Русской православной церкви. Также он будет доставлен в города приграничных областей России, включая Белгород, Брянск и Курск, а также в десятки других населенных пунктов.
Как сообщало URA.RU ранее, самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Частица святого огня была доставлена специальным рейсом Ту-204-300 «Сергей Королев», который принадлежит «Роскосмосу».
Ночное пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.