Благодатный огонь отправили в храм Христа Спасителя

20 апреля 2025 в 02:02 Размер текста - 17 +

В храм Христа Спасителя огонь прибыл к пасхальным богослужениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пасха — 2025 Благодатный огонь, прибывший в московский аэропорт «Внуково-3» с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), отправлен в храм Христа Спасителя. Там состоятся пасхальные богослужения. «Благодатный огонь отправлен из аэропорта к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя. В столице его также передадут в 15 других храмов», — уточнило ТАСС. По сведениям издания, в аэропорту огонь приняли представители епархий Русской православной церкви. Также он будет доставлен в города приграничных областей России, включая Белгород, Брянск и Курск, а также в десятки других населенных пунктов. Как сообщало URA.RU ранее, самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Частица святого огня была доставлена специальным рейсом Ту-204-300 «Сергей Королев», который принадлежит «Роскосмосу». Ночное пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благодатный огонь, прибывший в московский аэропорт «Внуково-3» с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), отправлен в храм Христа Спасителя. Там состоятся пасхальные богослужения. «Благодатный огонь отправлен из аэропорта к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя. В столице его также передадут в 15 других храмов», — уточнило ТАСС. По сведениям издания, в аэропорту огонь приняли представители епархий Русской православной церкви. Также он будет доставлен в города приграничных областей России, включая Белгород, Брянск и Курск, а также в десятки других населенных пунктов. Как сообщало URA.RU ранее, самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Частица святого огня была доставлена специальным рейсом Ту-204-300 «Сергей Королев», который принадлежит «Роскосмосу». Ночное пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).