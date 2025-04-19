19 апреля 2025

Благодатный огонь отправили в храм Христа Спасителя

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В храм Христа Спасителя огонь прибыл к пасхальным богослужениям Фото:
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Пасха — 2025

Благодатный огонь, прибывший в московский аэропорт «Внуково-3» с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), отправлен в храм Христа Спасителя. Там состоятся пасхальные богослужения.

«Благодатный огонь отправлен из аэропорта к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя. В столице его также передадут в 15 других храмов», — уточнило ТАСС.

По сведениям издания, в аэропорту огонь приняли представители епархий Русской православной церкви. Также он будет доставлен в города приграничных областей России, включая Белгород, Брянск и Курск, а также в десятки других населенных пунктов.

Как сообщало URA.RU ранее, самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Частица святого огня была доставлена специальным рейсом Ту-204-300 «Сергей Королев», который принадлежит «Роскосмосу».

Ночное пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

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Благодатный огонь, прибывший в московский аэропорт «Внуково-3» с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), отправлен в храм Христа Спасителя. Там состоятся пасхальные богослужения. «Благодатный огонь отправлен из аэропорта к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя. В столице его также передадут в 15 других храмов», — уточнило ТАСС. По сведениям издания, в аэропорту огонь приняли представители епархий Русской православной церкви. Также он будет доставлен в города приграничных областей России, включая Белгород, Брянск и Курск, а также в десятки других населенных пунктов. Как сообщало URA.RU ранее, самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Частица святого огня была доставлена специальным рейсом Ту-204-300 «Сергей Королев», который принадлежит «Роскосмосу». Ночное пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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