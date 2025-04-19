19 апреля 2025

Военкор Поддубный сообщил о провокациях ВСУ после начала пасхального перемирия

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Киев нарушает договоренности, жертвуя наемниками
Киев нарушает договоренности, жертвуя наемниками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина после объявления пасхального перемирия направила в атаку на позиции десантников ВС РФ колумбийских наемников. О боевом столкновении на сумском направлении рассказал российский военкор Евгений Поддубный.

«Попытка срыва перемирия зафиксирована, провокация пресечена. В мире на двух граждан Колумбии стало меньше», — написал Евгений Поддубный в своем telegram-канале.

Перемирие в канун Пасхи объявил президент России Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов к зеркальной реакции на действия РФ. В Минобороны России пообещали соблюдать «режим тишины» при условии, что это будут делать ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей».

На этом фоне в Евросоюзе заявили, что ожидают фактического прекращения огня в зоне конфликта, передает телеканал 360. В НАТО сообщение Путин о перемирии «приняли к сведению», указывает RT.

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Украина после объявления пасхального перемирия направила в атаку на позиции десантников ВС РФ колумбийских наемников. О боевом столкновении на сумском направлении рассказал российский военкор Евгений Поддубный. «Попытка срыва перемирия зафиксирована, провокация пресечена. В мире на двух граждан Колумбии стало меньше», — написал Евгений Поддубный в своем telegram-канале. Перемирие в канун Пасхи объявил президент России Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов к зеркальной реакции на действия РФ. В Минобороны России пообещали соблюдать «режим тишины» при условии, что это будут делать ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей». На этом фоне в Евросоюзе заявили, что ожидают фактического прекращения огня в зоне конфликта, передает телеканал 360. В НАТО сообщение Путин о перемирии «приняли к сведению», указывает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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