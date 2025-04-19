Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Тысячи верующих собрались на ночное пасхальное патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает корреспондент с места событий. Согласно официальной информации, верхний храм способен вместить до десяти тысяч человек, и, как ожидается, праздничное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Богослужение традиционно начинается в 23:30 с пасхальной полунощницы — короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма», — отмечает корреспондент РИА Новости. В сообщении уточняется, что крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли ко гробу Иисуса Христа и первыми узнали о Его Воскресении. У закрытых дверей храма участники богослужения произносят первые возгласы «Христос Воскресе!», после чего двери открываются и начинается торжественная пасхальная служба.
В ходе богослужения после утрени совершается праздничная литургия. Как информируют организаторы, участие в пасхальной ночи в храме Христа Спасителя считается одной из главных традиций для православных москвичей и гостей столицы. В прошлом году на праздничную службу также собралось несколько тысяч человек, а безопасность мероприятия обеспечивают сотрудники полиции и добровольцы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение, где традиционно встречает главный православный праздник.
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