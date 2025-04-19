На СВО действия танкиста из Нытвы обратили в бегство ВСУ

В ходе СВО командир танка Михаил Васякин из Нытвы (Пермский край) в составе экипажа Т-72Б1К смог вынудить украинские формирования отступить. При этом была ликвидирована живая сила неприятеля и опорный пункт. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«В бою, руководствуясь данными разведки с беспилотных аппаратов, гвардии рядовой Васякин поразил огневые точки ВСУ, уничтожив живую силу и опорный пункт. Действия экипажа танка вынудили противника отступить, что способствовало продвижению и закреплению штурмовых групп ВС РФ на территории ДНР», — пояснили ветераны.
При выходе из района соприкосновения танк подвергся минометному обстрелу. Прикамский военнослужащий сохранил хладнокровие, что позволило избежать потерь среди личного состава. Техника не получила повреждений.
Ранее URA.RU рассказывало о соотечественнике Васякина, который уничтожил пулеметный расчет неприятеля точным выстрелом из гранатомета. Пулеметчик из Куеды в течение нескольких часов отбивался от атак украинских боевиков, прикрывая маневр штурмовиков. А уроженец Чернушки сумел замаскировать артиллерийскую установку и отразил воздушное нападение, не сдав позицию.
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