19 апреля 2025
18 апреля 2025

На СВО действия танкиста из Нытвы обратили в бегство ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Экипаж машины выполнял задачу по огневой поддержке наступающих штурмовых групп (архивнео фото)
Экипаж машины выполнял задачу по огневой поддержке наступающих штурмовых групп (архивнео фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе СВО командир танка Михаил Васякин из Нытвы (Пермский край) в составе экипажа Т-72Б1К смог вынудить украинские формирования отступить. При этом была ликвидирована живая сила неприятеля и опорный пункт. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«В бою, руководствуясь данными разведки с беспилотных аппаратов, гвардии рядовой Васякин поразил огневые точки ВСУ, уничтожив живую силу и опорный пункт. Действия экипажа танка вынудили противника отступить, что способствовало продвижению и закреплению штурмовых групп ВС РФ на территории ДНР», — пояснили ветераны.

При выходе из района соприкосновения танк подвергся минометному обстрелу. Прикамский военнослужащий сохранил хладнокровие, что позволило избежать потерь среди личного состава. Техника не получила повреждений.

Ранее URA.RU рассказывало о соотечественнике Васякина, который уничтожил пулеметный расчет неприятеля точным выстрелом из гранатомета. Пулеметчик из Куеды в течение нескольких часов отбивался от атак украинских боевиков, прикрывая маневр штурмовиков. А уроженец Чернушки сумел замаскировать артиллерийскую установку и отразил воздушное нападение, не сдав позицию.

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В ходе СВО командир танка Михаил Васякин из Нытвы (Пермский край) в составе экипажа Т-72Б1К смог вынудить украинские формирования отступить. При этом была ликвидирована живая сила неприятеля и опорный пункт. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «В бою, руководствуясь данными разведки с беспилотных аппаратов, гвардии рядовой Васякин поразил огневые точки ВСУ, уничтожив живую силу и опорный пункт. Действия экипажа танка вынудили противника отступить, что способствовало продвижению и закреплению штурмовых групп ВС РФ на территории ДНР», — пояснили ветераны. При выходе из района соприкосновения танк подвергся минометному обстрелу. Прикамский военнослужащий сохранил хладнокровие, что позволило избежать потерь среди личного состава. Техника не получила повреждений. Ранее URA.RU рассказывало о соотечественнике Васякина, который уничтожил пулеметный расчет неприятеля точным выстрелом из гранатомета. Пулеметчик из Куеды в течение нескольких часов отбивался от атак украинских боевиков, прикрывая маневр штурмовиков. А уроженец Чернушки сумел замаскировать артиллерийскую установку и отразил воздушное нападение, не сдав позицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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