В столице Ямала произошла авария на сети водоснабжения

В Салехарде (ЯНАО) 20 апреля произошла авария на сети водоснабжения. В центре города снижен напор воды, а коммунальщики оперативно ищут место прорыва. Об этом в соцсети сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.
«Салехардцы, на сетях водоснабжения произошла авария. Службы в оперативном режиме определяют место повреждения. Отключение не проводится. В настоящее время в центральной части города снижено давление подачи воды», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.
Позже он добавил, что место аварии обнаружено. В ближайшее время начнутся ремонтные работы. Давления в сетях восстанавливается.
В пресс-службе компании «Салехардэнерго» корреспонденту URA.RU сообщили, что прорыв произошел между домом №117А по улице Республики и центром «Доверие». «В настоящее время давление в сети восстановлено. Предполагается, что причиной стала утечка на трубе водоснабжения», — сообщили URA.RU в компании.
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