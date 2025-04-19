19 апреля 2025
18 апреля 2025

В столице Ямала произошла авария на сети водоснабжения

© Служба новостей «URA.RU»
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Место прорыва обнаружено
Место прорыва обнаружено Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 20 апреля произошла авария на сети водоснабжения. В центре города снижен напор воды, а коммунальщики оперативно ищут место прорыва. Об этом в соцсети сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Салехардцы, на сетях водоснабжения произошла авария. Службы в оперативном режиме определяют место повреждения. Отключение не проводится. В настоящее время в центральной части города снижено давление подачи воды», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

Позже он добавил, что место аварии обнаружено. В ближайшее время начнутся ремонтные работы. Давления в сетях восстанавливается.

В пресс-службе компании «Салехардэнерго» корреспонденту URA.RU сообщили, что прорыв произошел между домом №117А по улице Республики и центром «Доверие». «В настоящее время давление в сети восстановлено. Предполагается, что причиной стала утечка на трубе водоснабжения», — сообщили URA.RU в компании.

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В Салехарде (ЯНАО) 20 апреля произошла авария на сети водоснабжения. В центре города снижен напор воды, а коммунальщики оперативно ищут место прорыва. Об этом в соцсети сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Салехардцы, на сетях водоснабжения произошла авария. Службы в оперативном режиме определяют место повреждения. Отключение не проводится. В настоящее время в центральной части города снижено давление подачи воды», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Позже он добавил, что место аварии обнаружено. В ближайшее время начнутся ремонтные работы. Давления в сетях восстанавливается. В пресс-службе компании «Салехардэнерго» корреспонденту URA.RU сообщили, что прорыв произошел между домом №117А по улице Республики и центром «Доверие». «В настоящее время давление в сети восстановлено. Предполагается, что причиной стала утечка на трубе водоснабжения», — сообщили URA.RU в компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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