SHAMAN проговорился о венчании с Мизулиной

Певец SHAMAN (наст. имя. — Ярослав Дронов) приятно удивил общественность новым откровением, которое касается его личной жизни с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. На этот раз главный патриотический артист страны высказался о священном таинстве.
«Будем ли венчаться? Все узнаете, читайте новости», — цитирует Shot слова певца, сказанные после пасхальной службы в храме Христа Спасителя.
Об отношениях Ярослава и Екатерины стало известно несколько месяцев назад. Однако официально свой союз пара подтвердила лишь в марте, на сольном концерте исполнителя хита «Я русский». С тех пор влюбленные все чаще стали делиться совместными кадрами, сделанными в том числе и в домашней обстановке. А еще стали выходить вместе в свет.
Дронов осенью прошлого года оформил развод со второй супругой, пиар-специалистом Еленой Мартыновой. Благодаря в том числе и ее влиянию певец стал артистом номер один на сегодняшний день в России. Пара распалась из-за плотных рабочих графиков, которые якобы не давали им полноценно видеться.
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