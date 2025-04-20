20 апреля 2025
19 апреля 2025

Опасную шаурмичную под Пермью закрыли из-за антисанитарии

В Краснокамске по решению суда закрыли кафе быстрого питания «Сеньор Помидор»
© Служба новостей «URA.RU»
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В работе точки выявлены существенные нарушения
В работе точки выявлены существенные нарушения Фото:

В Краснокамске (Пермский край) на 75 дней приостановили работу кафе быстрого питания «Сеньор Помидор». Причиной стали нарушения санитарных норм, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора, передает пресс-служба городского суда.

«Обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. С учетом всех обстоятельств суд назначил привлекаемому лицу наказание в виде административного приостановления деятельности в павильоне <...> на 75 суток», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Индивидуальный предприниматель в ходе слушаний свою вину признал и заявил, что уже устраняет нарушения. Кафе, специализирующееся на торговле шаурмой, шавермой и другим фастфудом, не работает с 14 апреля.

Ранее в Перми из-за антисанитарии закрыли кофейню «Вротмнекофе» и кафе «SHAURMA №1». В Кунгуре была приостановлена работа столовой по улице Барановской, а в Нытве — заведения Red Grill.

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В Краснокамске (Пермский край) на 75 дней приостановили работу кафе быстрого питания «Сеньор Помидор». Причиной стали нарушения санитарных норм, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора, передает пресс-служба городского суда. «Обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. С учетом всех обстоятельств суд назначил привлекаемому лицу наказание в виде административного приостановления деятельности в павильоне <...> на 75 суток», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Индивидуальный предприниматель в ходе слушаний свою вину признал и заявил, что уже устраняет нарушения. Кафе, специализирующееся на торговле шаурмой, шавермой и другим фастфудом, не работает с 14 апреля. Ранее в Перми из-за антисанитарии закрыли кофейню «Вротмнекофе» и кафе «SHAURMA №1». В Кунгуре была приостановлена работа столовой по улице Барановской, а в Нытве — заведения Red Grill.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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