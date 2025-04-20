Опасную шаурмичную под Пермью закрыли из-за антисанитарии

В Краснокамске (Пермский край) на 75 дней приостановили работу кафе быстрого питания «Сеньор Помидор». Причиной стали нарушения санитарных норм, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора, передает пресс-служба городского суда.
«Обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. С учетом всех обстоятельств суд назначил привлекаемому лицу наказание в виде административного приостановления деятельности в павильоне <...> на 75 суток», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Индивидуальный предприниматель в ходе слушаний свою вину признал и заявил, что уже устраняет нарушения. Кафе, специализирующееся на торговле шаурмой, шавермой и другим фастфудом, не работает с 14 апреля.
Ранее в Перми из-за антисанитарии закрыли кофейню «Вротмнекофе» и кафе «SHAURMA №1». В Кунгуре была приостановлена работа столовой по улице Барановской, а в Нытве — заведения Red Grill.
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