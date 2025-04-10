В Перми закрыли опасную шаурмичную

Роспотребнадзор: в Перми закрыли шаурмичную из-за антисанитарии
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Работу кафе приостановили на 80 суток
Работу кафе приостановили на 80 суток Фото:

В Перми суд закрыл кафе «SHAURMA № 1» на улице Докучаева, 20. Проверка Роспотребнадзора выявила там грубые нарушения санитарных норм. 

«Отсутствовала поточность технологических процессов: сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Прием продуктов был без маркировок и документов. Работники не проходили медосмотры и профессиональную гигиеническую подготовку, вакцинацию. Предприятие не было оснащено техническими средствами для реализации безопасного технологического процесса», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте. 

На предпринимателя составили протокол. Суд признал его виновным и в качестве административного наказания приостановил работу кафе на 80 суток. 

Это не первый случай, когда заведение сети на время закрывают. В феврале 2025 года точка «SHAURMA № 1» в микрорайоне Южный также прекратила работу. До этого в кафе на Свиязева, 30 один из клиентов заразился сальмонеллезом.

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В Перми суд закрыл кафе «SHAURMA № 1» на улице Докучаева, 20. Проверка Роспотребнадзора выявила там грубые нарушения санитарных норм.  «Отсутствовала поточность технологических процессов: сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Прием продуктов был без маркировок и документов. Работники не проходили медосмотры и профессиональную гигиеническую подготовку, вакцинацию. Предприятие не было оснащено техническими средствами для реализации безопасного технологического процесса», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.  На предпринимателя составили протокол. Суд признал его виновным и в качестве административного наказания приостановил работу кафе на 80 суток.  Это не первый случай, когда заведение сети на время закрывают. В феврале 2025 года точка «SHAURMA № 1» в микрорайоне Южный также прекратила работу. До этого в кафе на Свиязева, 30 один из клиентов заразился сальмонеллезом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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