В Перми закрыли опасную шаурмичную

В Перми суд закрыл кафе «SHAURMA № 1» на улице Докучаева, 20. Проверка Роспотребнадзора выявила там грубые нарушения санитарных норм.
«Отсутствовала поточность технологических процессов: сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Прием продуктов был без маркировок и документов. Работники не проходили медосмотры и профессиональную гигиеническую подготовку, вакцинацию. Предприятие не было оснащено техническими средствами для реализации безопасного технологического процесса», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.
На предпринимателя составили протокол. Суд признал его виновным и в качестве административного наказания приостановил работу кафе на 80 суток.
Это не первый случай, когда заведение сети на время закрывают. В феврале 2025 года точка «SHAURMA № 1» в микрорайоне Южный также прекратила работу. До этого в кафе на Свиязева, 30 один из клиентов заразился сальмонеллезом.
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