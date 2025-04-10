10 апреля 2025

В Пермском крае закрыли опасную столовую

Роспотребнадзор: в Пермском крае закрыли опасную столовую из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания опечатали на 90 суток
Предприятие общественного питания опечатали на 90 суток Фото:

После проверки Роспотребнадзора судебные приставы на три месяца опечатали потенциально опасную столовую. Она находится в Кунгуре (Пермский край) на улице Барановской, 45а. 

«Там отсутствовало цеховое деление, отмечена нехватка технологического и моечного оборудования. Персонал и посетители пользовались одним санузлом. Полуфабрикаты и салаты хранились в пластиковых контейнерах, бывших в употреблении ведрах и пластмассовых тазах. Продукция принималась без маркировок и документов. Нарушались условия хранения продуктов, не было производственного контроля. Блюда готовились без технологических карт», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте. 

Суд признал владельца столовой виновным в совершении административного правонарушения. Работу заведения приостановили на на 90 суток.

10 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми закрыли кафе «SHAURMA № 1» на улице Докучаева, 20. Проверка Роспотребнадзора выявила там грубые нарушения санитарных норм. В частности, отсутствовала поточность технологических процессов: сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Прием продуктов был без маркировок и документов. Работники не проходили медосмотры. Суд приостановил работу кафе на 80 суток.

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После проверки Роспотребнадзора судебные приставы на три месяца опечатали потенциально опасную столовую. Она находится в Кунгуре (Пермский край) на улице Барановской, 45а.  «Там отсутствовало цеховое деление, отмечена нехватка технологического и моечного оборудования. Персонал и посетители пользовались одним санузлом. Полуфабрикаты и салаты хранились в пластиковых контейнерах, бывших в употреблении ведрах и пластмассовых тазах. Продукция принималась без маркировок и документов. Нарушались условия хранения продуктов, не было производственного контроля. Блюда готовились без технологических карт», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.  Суд признал владельца столовой виновным в совершении административного правонарушения. Работу заведения приостановили на на 90 суток. 10 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми закрыли кафе «SHAURMA № 1» на улице Докучаева, 20. Проверка Роспотребнадзора выявила там грубые нарушения санитарных норм. В частности, отсутствовала поточность технологических процессов: сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Прием продуктов был без маркировок и документов. Работники не проходили медосмотры. Суд приостановил работу кафе на 80 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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