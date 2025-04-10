В Пермском крае закрыли опасную столовую

После проверки Роспотребнадзора судебные приставы на три месяца опечатали потенциально опасную столовую. Она находится в Кунгуре (Пермский край) на улице Барановской, 45а.
«Там отсутствовало цеховое деление, отмечена нехватка технологического и моечного оборудования. Персонал и посетители пользовались одним санузлом. Полуфабрикаты и салаты хранились в пластиковых контейнерах, бывших в употреблении ведрах и пластмассовых тазах. Продукция принималась без маркировок и документов. Нарушались условия хранения продуктов, не было производственного контроля. Блюда готовились без технологических карт», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.
Суд признал владельца столовой виновным в совершении административного правонарушения. Работу заведения приостановили на на 90 суток.
10 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми закрыли кафе «SHAURMA № 1» на улице Докучаева, 20. Проверка Роспотребнадзора выявила там грубые нарушения санитарных норм. В частности, отсутствовала поточность технологических процессов: сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Прием продуктов был без маркировок и документов. Работники не проходили медосмотры. Суд приостановил работу кафе на 80 суток.
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