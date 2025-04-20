Более ста курганцев в весенний призыв отправятся служить в Росгвардию

В весенний призыв более ста курганцев будут нести срочную службу в Росгвардии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Всего в рамках весенней призывной кампании более ста зауральцев отправятся исполнять воинский долг в подразделения Росгвардии. Первая группа новобранцев будет сформирована в конце июня», — сообщает Росгвардия.
Новобранцев перед отправкой к местам несения службы обеспечат всем необходимым. Вещи и продовольствие выдадут на базе территориального управления Росгвардии. С курганскими призывниками побеседовал офицер тероргана майор Евгений Бергер. Он изучил их дела и рассказал молодым людям о перспективах службы в ведомстве, в том числе о возможности поступить в высшие учебные заведения войск национальной гвардии.
Ранее военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов сообщал, что призывники региона распределяются для службы в различные рода войск, включая Президентский полк ФСО, пограничные войска ФСБ, а также учебные части с последующим направлением в ВКС, РВСН и другие подразделения. Все новобранцы обеспечиваются необходимым обмундированием и проходят медицинские комиссии с участием родителей. Весенний призыв в 2025 году охватывает граждан от 18 до 30 лет, отправки стартовали с 10 апреля.
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