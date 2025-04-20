На СВО бдительность разведчика из Перми вынудила отступить боевиков ВСУ

Грамотные действия разведчика из Перми Александра Зубарева в зоне конфликта вынудили отступить украинские формирования. О боевом столкновении у поселка Пушкино (ДНР) рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Младший сержант Зубарев выявил перемещение противника. Украинские военные накапливали наступательный потенциал. Наш боец незамедлительно доложил об изменившейся обстановке командованию и передал координаты артиллеристам. В результате неприятелю был нанесен существенный урон. Выжившие боевики были вынуждены отступить», — пояснили ветераны.
Зубарев служит по контракту в разведывательной роте с ноября прошлого года. За профессионализм и личные качества пермяка в особом порядке наградили медалью «За отвагу».
Ранее URA.RU писало о командире танка из Нытвы, который при поддержке боевых товарищей обратил в бегство силы ВСУ. А пулеметчик из Куеды в одиночку в течение нескольких часов удерживал занятую позицию под непрерывным обстрелом врага.
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