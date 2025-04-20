20 апреля 2025

На СВО бдительность разведчика из Перми вынудила отступить боевиков ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяк вовремя обнаружил передвижение противника
Пермяк вовремя обнаружил передвижение противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Грамотные действия разведчика из Перми Александра Зубарева в зоне конфликта вынудили отступить украинские формирования. О боевом столкновении у поселка Пушкино (ДНР) рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Младший сержант Зубарев выявил перемещение противника. Украинские военные накапливали наступательный потенциал. Наш боец незамедлительно доложил об изменившейся обстановке командованию и передал координаты артиллеристам. В результате неприятелю был нанесен существенный урон. Выжившие боевики были вынуждены отступить», — пояснили ветераны.

Зубарев служит по контракту в разведывательной роте с ноября прошлого года. За профессионализм и личные качества пермяка в особом порядке наградили медалью «За отвагу».

Ранее URA.RU писало о командире танка из Нытвы, который при поддержке боевых товарищей обратил в бегство силы ВСУ. А пулеметчик из Куеды в одиночку в течение нескольких часов удерживал занятую позицию под непрерывным обстрелом врага.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Грамотные действия разведчика из Перми Александра Зубарева в зоне конфликта вынудили отступить украинские формирования. О боевом столкновении у поселка Пушкино (ДНР) рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Младший сержант Зубарев выявил перемещение противника. Украинские военные накапливали наступательный потенциал. Наш боец незамедлительно доложил об изменившейся обстановке командованию и передал координаты артиллеристам. В результате неприятелю был нанесен существенный урон. Выжившие боевики были вынуждены отступить», — пояснили ветераны. Зубарев служит по контракту в разведывательной роте с ноября прошлого года. За профессионализм и личные качества пермяка в особом порядке наградили медалью «За отвагу». Ранее URA.RU писало о командире танка из Нытвы, который при поддержке боевых товарищей обратил в бегство силы ВСУ. А пулеметчик из Куеды в одиночку в течение нескольких часов удерживал занятую позицию под непрерывным обстрелом врага.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...