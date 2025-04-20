В Курганской области кибермошенники своровали 43 миллиона рублей

В Курганской области за первые два месяца 2025 года зафиксирован рост числа IT-хищений и ущерба от действий кибермошенников. За этот период аферисты своровали 43,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Звериноголовского МО со ссылкой на УМВД России по Курганской области.
«... за январь — февраль 2025 года зафиксировано 309 IT–хищений (за аналогичный период 2024 года было 263 IT-хищений — увеличение на 17,49%), а ущерб от противоправных действий IT-мошенников, причиненный гражданам в этот период, составил — 43,3 миллиона рублей (за аналогичный период 2024 года — 35,6 миллионов рублей, увеличение на 21,34%)», — пишет ведомство. За два месяца 2025 года сотрудники кредитных организаций смогли предотвратить 20 попыток хищений на сумму более 9,6 миллионов рублей. В полиции также подчеркнули, что злоумышленники становятся все изобретательнее и используют современные технологии для обмана граждан, призвав жителей региона проявлять бдительность при совершении финансовых операций.
Ранее в Курганской области за одну неделю кибермошенники похитили 3,8 миллиона рублей, было возбуждено 17 уголовных дел по фактам IT-хищений, включая случаи, когда злоумышленники обманывали пожилых граждан под видом сотрудников госорганов. Среди пострадавших — 72-летняя женщина из Кургана, которой мошенники по телефону выманили значительную сумму денег и ценности.
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