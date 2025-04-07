07 апреля 2025

В Кургане кибермошенники украли почти 4 миллиона рублей за неделю

В Курганской области за неделю возбуждено 17 дел по IT-хищениям
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарегистрировано 17 уголовных дел, связанных с IT-хищениями
Зарегистрировано 17 уголовных дел, связанных с IT-хищениями Фото:

За последнюю неделю в Курганской области кибермошенники украли 3,8 миллиона рублей. Зарегистрировано 17 уголовных дел, связанных с IT-хищениями, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Среди пострадавших — 72-летняя женщина из Кургана, которой мошенники по телефону выманили значительную сумму денег и ценности. Жертва аферистов рассказала, что ей поступил звонок с просьбой предоставить персональные данные для замены счетчиков, а затем снова связались под видом сотрудника «Госуслуг», уведомив о взломе профиля. «Некий „следователь по особо важным делам“ напугал потерпевшую, что она может быть пособником террористов, и потребовал рассказать, какое имущество у нее имеется. Женщина пояснила, что у нее есть денежные средства и золото», — пишет ведомство.

После этого с потерпевшей связался якобы сотрудник Центрального банка, который настоял на необходимости снять все сбережения и перевести их на другой счет для избежания конфискации. Кроме того, женщина сдала свои драгоценности в ломбард. В результате она лишилась 1,4 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за прошедшую неделю было возбуждено 27 уголовных дел, включая случаи мошенничества через мессенджеры. Это подтверждается данными Банка России, указывающими на значительное увеличение жалоб на кибермошенничество.

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За последнюю неделю в Курганской области кибермошенники украли 3,8 миллиона рублей. Зарегистрировано 17 уголовных дел, связанных с IT-хищениями, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Среди пострадавших — 72-летняя женщина из Кургана, которой мошенники по телефону выманили значительную сумму денег и ценности. Жертва аферистов рассказала, что ей поступил звонок с просьбой предоставить персональные данные для замены счетчиков, а затем снова связались под видом сотрудника «Госуслуг», уведомив о взломе профиля. «Некий „следователь по особо важным делам“ напугал потерпевшую, что она может быть пособником террористов, и потребовал рассказать, какое имущество у нее имеется. Женщина пояснила, что у нее есть денежные средства и золото», — пишет ведомство. После этого с потерпевшей связался якобы сотрудник Центрального банка, который настоял на необходимости снять все сбережения и перевести их на другой счет для избежания конфискации. Кроме того, женщина сдала свои драгоценности в ломбард. В результате она лишилась 1,4 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за прошедшую неделю было возбуждено 27 уголовных дел, включая случаи мошенничества через мессенджеры. Это подтверждается данными Банка России, указывающими на значительное увеличение жалоб на кибермошенничество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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