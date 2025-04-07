В Кургане кибермошенники украли почти 4 миллиона рублей за неделю

За последнюю неделю в Курганской области кибермошенники украли 3,8 миллиона рублей. Зарегистрировано 17 уголовных дел, связанных с IT-хищениями, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Среди пострадавших — 72-летняя женщина из Кургана, которой мошенники по телефону выманили значительную сумму денег и ценности. Жертва аферистов рассказала, что ей поступил звонок с просьбой предоставить персональные данные для замены счетчиков, а затем снова связались под видом сотрудника «Госуслуг», уведомив о взломе профиля. «Некий „следователь по особо важным делам“ напугал потерпевшую, что она может быть пособником террористов, и потребовал рассказать, какое имущество у нее имеется. Женщина пояснила, что у нее есть денежные средства и золото», — пишет ведомство.
После этого с потерпевшей связался якобы сотрудник Центрального банка, который настоял на необходимости снять все сбережения и перевести их на другой счет для избежания конфискации. Кроме того, женщина сдала свои драгоценности в ломбард. В результате она лишилась 1,4 миллиона рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за прошедшую неделю было возбуждено 27 уголовных дел, включая случаи мошенничества через мессенджеры. Это подтверждается данными Банка России, указывающими на значительное увеличение жалоб на кибермошенничество.
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