Сенатор Цепкин выдвинулся на выборы в заксобрание Челябинской области

Член Совета Федерации Олег Цепкин подал заявку на участие в праймериз Единой России по выборам в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии.
«Олег Владимирович Цепкин подал заявление на участие в предварительном голосовании. Он собирается баллотироваться по избирательному списку», — пояснили в партии.
В Совете Федерации Цепкин представляет Челябинскую область второй срок подряд. Оба раза он выдвигался сенатором от регионального законодательного собрания.
К 21 апреля на праймериз ЕР в Челябинской области подали заявления почти три тысячи человек. Среди желающих получить мандаты ЗСО такие политические «тяжеловесы», как спикер Олег Гербер, вице-спикеры Андрей Шмидт и Юрий Карликанов, глава комитета по законодательству и старейший депутат Анатолий Брагин, участница СВО и действующий депутат Лена Колесникова. Также заявления подали депутат Госдумы Олег Голиков, мэр Челябинска Алексей Лошкин и председатель гордумы Сергей Буяков.
Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. По его результатам определится, кто пойдет от ЕР на выборы в сентябре. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания.
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