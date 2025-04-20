«Вину не признаю»: начали судить топ-менеджера «Гортранса» Екатеринбурга, которого приписывают к ОПГ

В Екатеринбурге судят топ-менеджера «Гортранса», которого приписывают к ОПГ

21 апреля 2025 в 12:34 Размер текста - 17 +

Александр Хабаров не признает вину Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали гендиректора «Гортранса» В Октябрьском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс над бывшим начальником екатеринбургского филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александром Хабаровым, которому вменяют получение взятки. Свою вину подсудимый отрицает, передает корреспондент URA.RU. Силовики поймали Хабарова в 2023 году. Параллельно силовики провели задержания и в других регионах. В Челябинске арестовали главного инженера МУП «Служба организации движения» Сергей Белова, в Перми — руководителя автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых. Силовики окрестили их членами межрегиональной ОПГ, наживающейся на контрактах по поставке автозапчастей. Разбирательство проходит в Октябрьском райсуде Фото: Размик Закарян © URA.RU Хабаров, по версии следствия, брал взятки за подписание договоров на поставку запчастей. За каждую сделку он получал 10% от суммы, указанной в договоре, считает гособвинение. Всего, утверждает прокурор, Хабаров получил 201 тысячу рублей. Вместе с Хабаровым был задержан ведущий инженер материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрий Фурсик (вменяют взятку, сейчас под домашним арестом). Позже стало известно об аресте Сергея Жигаловского — бывшего сотрудника московской компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса». «Вину не признаю. Признаю фактические обстоятельства, что деньги были. Но [в пользу кого-то] я ничего не делал», — заявил Хабаров. Он попросил смягчить ему меру пресечения (прокурор возражал). «Многих из тех, кого перечислили в суде, я даже не видел. Озвученные [в суде] фирмы, безусловно, поставляли запчасти для „Гортранса“. Я имел отношение только к поставкам для троллейбусов», — заявил Хабаров. «Многие [инкриминируемые] события происходили не в Екатеринбурге и не относятся к Хабарову. Мы не согласны с обвинением», — добавил адвокат Дмитрий Ушаков. В этом году силовики задержали нового руководителя «Гортранса» Сергея Нугаева. Его обвинили в коррупции. Суд поместил фигуранта под стражу. Интересы Хабарова в суде представляет именитый адвокат Дмитрий Ушаков Фото: Размик Закарян © URA.RU Александр себя виновным не считает Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс над бывшим начальником екатеринбургского филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александром Хабаровым, которому вменяют получение взятки. Свою вину подсудимый отрицает, передает корреспондент URA.RU. Силовики поймали Хабарова в 2023 году. Параллельно силовики провели задержания и в других регионах. В Челябинске арестовали главного инженера МУП «Служба организации движения» Сергей Белова, в Перми — руководителя автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых. Силовики окрестили их членами межрегиональной ОПГ, наживающейся на контрактах по поставке автозапчастей. Хабаров, по версии следствия, брал взятки за подписание договоров на поставку запчастей. За каждую сделку он получал 10% от суммы, указанной в договоре, считает гособвинение. Всего, утверждает прокурор, Хабаров получил 201 тысячу рублей. Вместе с Хабаровым был задержан ведущий инженер материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрий Фурсик (вменяют взятку, сейчас под домашним арестом). Позже стало известно об аресте Сергея Жигаловского — бывшего сотрудника московской компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса». «Вину не признаю. Признаю фактические обстоятельства, что деньги были. Но [в пользу кого-то] я ничего не делал», — заявил Хабаров. Он попросил смягчить ему меру пресечения (прокурор возражал). «Многих из тех, кого перечислили в суде, я даже не видел. Озвученные [в суде] фирмы, безусловно, поставляли запчасти для „Гортранса“. Я имел отношение только к поставкам для троллейбусов», — заявил Хабаров. «Многие [инкриминируемые] события происходили не в Екатеринбурге и не относятся к Хабарову. Мы не согласны с обвинением», — добавил адвокат Дмитрий Ушаков. В этом году силовики задержали нового руководителя «Гортранса» Сергея Нугаева. Его обвинили в коррупции. Суд поместил фигуранта под стражу.