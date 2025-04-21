Милонов вступился за авторов скейт-площадки у памятника Ленину в Верхней Пышме. Фото

21 апреля 2025 в 18:11 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов положительно оценил установку скейтборд-рампы рядом с памятником вождю (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Виталий Милонов не видит криминала в создании рампы для скейтбордистов на памятнике Ленину в Верхней Пышме (Свердловская область). Свою позицию он озвучил URA.RU. «Там же он не похоронен, Ленин. <…> Я считаю, что, если там это место как-то полезно приспособлено (имеется в виду рампа — прим. ред.), то меня не может не радовать эта история. Главное, чтобы подростки понимали, что Ленин к этому месту не имеет никакого отношения. И Ленин — это скорее отрицательный исторический персонаж, чем положительный. <…> То, что это скейтбордисты, очень хорошо. А так было бы безжизненное пространство. Я ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы было безопасно для скейтбордистов», — отметил Милонов. В площадку для скейтбордистов монумент, расположенный в сквере у ДК «Металлургов», превратили в начале апреля. Фото, как молодые люди делают трюки на рампе, опубликовала Федерация скейтбординга России. Реализовала проект команда Legato Construction — архитекторы, строители, райдеры и проектировщики. Разлетевшиеся по telegram-каналам фото возмутили коммунистов и не только. В мэрии поспешили заявить, что эта визуализация — чья-то шутка, скейт-площадка проектом отнесена в другое место, а территория вообще сейчас огорожена забором. Но вскоре стало понятно, вряд ли это так. Корреспондент URA.RU лично убедился, что рампа есть. А в Legato Construction агентству заявили, что действовали по договоренности с чиновниками. Днем 21 апреля URA.RU обратило внимание, что рампу накрыли тканью. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Виталий Милонов не видит криминала в создании рампы для скейтбордистов на памятнике Ленину в Верхней Пышме (Свердловская область). Свою позицию он озвучил URA.RU. «Там же он не похоронен, Ленин. <…> Я считаю, что, если там это место как-то полезно приспособлено (имеется в виду рампа — прим. ред.), то меня не может не радовать эта история. Главное, чтобы подростки понимали, что Ленин к этому месту не имеет никакого отношения. И Ленин — это скорее отрицательный исторический персонаж, чем положительный. <…> То, что это скейтбордисты, очень хорошо. А так было бы безжизненное пространство. Я ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы было безопасно для скейтбордистов», — отметил Милонов. В площадку для скейтбордистов монумент, расположенный в сквере у ДК «Металлургов», превратили в начале апреля. Фото, как молодые люди делают трюки на рампе, опубликовала Федерация скейтбординга России. Реализовала проект команда Legato Construction — архитекторы, строители, райдеры и проектировщики. Разлетевшиеся по telegram-каналам фото возмутили коммунистов и не только. В мэрии поспешили заявить, что эта визуализация — чья-то шутка, скейт-площадка проектом отнесена в другое место, а территория вообще сейчас огорожена забором. Но вскоре стало понятно, вряд ли это так. Корреспондент URA.RU лично убедился, что рампа есть. А в Legato Construction агентству заявили, что действовали по договоренности с чиновниками. Днем 21 апреля URA.RU обратило внимание, что рампу накрыли тканью.