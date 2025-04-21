Суд в Москве арестовал еще одного топ-чиновника челябинского миндора Куликова

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца первого замначальника правового управления миндора Челябинской области Станислава Куликова. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Постановлением Мещанского райсуда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куликова. На срок два месяца», — рассказал URA.RU источник.
Ранее Куликова уже допрашивали по делу о растрате госбюджета, но тогда обвинения ему предъявлены так и не были. В этот же раз все случилось жестче: сотрудники ФСБ выдернули его из кровати рано утром 16 апреля. Ему было разъяснено, что он вновь фигурирует в деле. После чиновника этапировали в Москву для избрания меры пресечения.
Помимо Куликова под следствие попали бывший начальник управления Алексей Плюта и действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева. Тем же утром был задержан бизнесмен Константин Жаботинский. Но его после допроса отпустили домой, переведя в статус свидетеля.
Всего по делу о растрате госбюджета пока проходит семь человек. Кроме Куликова, Плюты и Климентьевой задержаны бывший и действующий министры Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, бывшие директора АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов.
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