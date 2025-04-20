В Тюмени в ближайшие дни наблюдается высокая активность пыльцы ольхи и березы. Пик цветения приходится на 21, 28 и 29 апреля. Соответствующая информация опубликована на сервисе «Яндекс Погода».
Цветение в Тюмени началось с 9 апреля. Первой пыльцу начала распространять ольха. Однако ее активность была низкой. Самый пик приходится на конец апреля. Помимо ольхи аллергенной считается и береза.
Ольха
Высокая активность распространения пыльцы ольхи наблюдается 21 апреля. На следующий день активность снизится до умеренной. Такой же она будет и в четверг, 24 апреля.
С 25 по 28 апреля в Тюмени, судя по данным сервиса «Яндекс Погода», цветения не будет, но уже с 29 числа снова уровень снова поднимется до умеренного.
Береза
В Тюмени с 21 по 28 апреля не фиксируется распространение пыльцы. Однако 29 и 30 числа уровень поднимется сразу же до критической отметки.
Сорные травы и амброзии
На ближайшие дни в Тюмени не будет активного цветения полыни, сорняков и амброзии. Этот статус, судя по сервису «Яндекс Погода», будет сохраняться 10 дней.
Профилактика
На сайте тюменского центра аллергии и астмы указано, что в период цветения нужно стараться не выходить на улицу в сухие ветреные дни. При аллергии на пыльцу деревьев и злаковые травы не рекомендовано нахождение на улице в дневные часы, при аллергии на пыльцу сорных трав и амброзии — утром и вечером — это период пиковой концентрации пыльцы местных растений в воздухе.
После возвращения домой, специалисты советуют принять душ и промыть нос и глаза, сменить одежду. Также в квартире необходимо проводить ежедневную влажную уборку.
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