20 апреля 2025

Когда тюменцев накроет сезонная аллергия. Скрин

В Тюмени пик цветения березы придется на конец апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Береза начнет активно цвести с конца апреля
Береза начнет активно цвести с конца апреля Фото:

В Тюмени в ближайшие дни наблюдается высокая активность пыльцы ольхи и березы. Пик цветения приходится на 21, 28 и 29 апреля. Соответствующая информация опубликована на сервисе «Яндекс Погода».

Цветение в Тюмени началось с 9 апреля. Первой пыльцу начала распространять ольха. Однако ее активность была низкой. Самый пик приходится на конец апреля. Помимо ольхи аллергенной считается и береза.

Ольха

Высокая активность распространения пыльцы ольхи наблюдается 21 апреля. На следующий день активность снизится до умеренной. Такой же она будет и в четверг, 24 апреля.

С 25 по 28 апреля в Тюмени, судя по данным сервиса «Яндекс Погода», цветения не будет, но уже с 29 числа снова уровень снова поднимется до умеренного.

Береза

В Тюмени с 21 по 28 апреля не фиксируется распространение пыльцы. Однако 29 и 30 числа уровень поднимется сразу же до критической отметки.

Сорные травы и амброзии

На ближайшие дни в Тюмени не будет активного цветения полыни, сорняков и амброзии. Этот статус, судя по сервису «Яндекс Погода», будет сохраняться 10 дней.

Профилактика 

На сайте тюменского центра аллергии и астмы указано, что в период цветения нужно стараться не выходить на улицу в сухие ветреные дни. При аллергии на пыльцу деревьев и злаковые травы не рекомендовано нахождение на улице в дневные часы, при аллергии на пыльцу сорных трав и амброзии — утром и вечером — это период пиковой концентрации пыльцы местных растений в воздухе.

После возвращения домой, специалисты советуют принять душ и промыть нос и глаза, сменить одежду. Также в квартире необходимо проводить ежедневную влажную уборку.

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В Тюмени в ближайшие дни наблюдается высокая активность пыльцы ольхи и березы. Пик цветения приходится на 21, 28 и 29 апреля. Соответствующая информация опубликована на сервисе «Яндекс Погода». Цветение в Тюмени началось с 9 апреля. Первой пыльцу начала распространять ольха. Однако ее активность была низкой. Самый пик приходится на конец апреля. Помимо ольхи аллергенной считается и береза. Ольха Высокая активность распространения пыльцы ольхи наблюдается 21 апреля. На следующий день активность снизится до умеренной. Такой же она будет и в четверг, 24 апреля. С 25 по 28 апреля в Тюмени, судя по данным сервиса «Яндекс Погода», цветения не будет, но уже с 29 числа снова уровень снова поднимется до умеренного. Береза В Тюмени с 21 по 28 апреля не фиксируется распространение пыльцы. Однако 29 и 30 числа уровень поднимется сразу же до критической отметки. Сорные травы и амброзии На ближайшие дни в Тюмени не будет активного цветения полыни, сорняков и амброзии. Этот статус, судя по сервису «Яндекс Погода», будет сохраняться 10 дней. Профилактика  На сайте тюменского центра аллергии и астмы указано, что в период цветения нужно стараться не выходить на улицу в сухие ветреные дни. При аллергии на пыльцу деревьев и злаковые травы не рекомендовано нахождение на улице в дневные часы, при аллергии на пыльцу сорных трав и амброзии — утром и вечером — это период пиковой концентрации пыльцы местных растений в воздухе. После возвращения домой, специалисты советуют принять душ и промыть нос и глаза, сменить одежду. Также в квартире необходимо проводить ежедневную влажную уборку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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