Депутат челябинского парламента Денисенко отказался от выборов в округе ради СВО

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Алексей Денисенко (справа) передаст средства, предназначенные для выборов, на помощь спецоперации
Алексей Денисенко (справа) передаст средства, предназначенные для выборов, на помощь спецоперации Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Действующий депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко принял решение не баллотироваться в 2025 году в региональный парламент по одномандатному округу. Средства, предназначенные на избирательную кампанию, будут использованы для поддержки участников СВО, сообщил URA.RU политик.

«Я принял решение отказаться от участия в выборах. Думаю, использовать запланированные для этого ресурсы на помощь СВО мне будет более правильно. И как человеку, и как депутату Челябинской области, которым я остаюсь до сентября», — заявил URA.RU Денисенко.

Денисенко и ранее регулярно помогал «Народному фронту». За помощь в сборе средств на приобретение и перепрошивку дронов он награжден благодарственным письмом от руководителя «ОНФ» Михаила Кузнецова.

Депутатом ЗСО Денисенко избрался в 2020 году. В региональном парламенте он руководил комитетом по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, также работал в комитете по экономической политике и предпринимательству.

На данный момент число участников предварительного голосования «Единой России» превысило три тысячи человек. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. По его результатам определится, кто пойдет от ЕР на выборы в сентябре. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. В среднем на поддержку партии на выборах претендуют почти четыре кандидата на место.

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Действующий депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко принял решение не баллотироваться в 2025 году в региональный парламент по одномандатному округу. Средства, предназначенные на избирательную кампанию, будут использованы для поддержки участников СВО, сообщил URA.RU политик. «Я принял решение отказаться от участия в выборах. Думаю, использовать запланированные для этого ресурсы на помощь СВО мне будет более правильно. И как человеку, и как депутату Челябинской области, которым я остаюсь до сентября», — заявил URA.RU Денисенко. Денисенко и ранее регулярно помогал «Народному фронту». За помощь в сборе средств на приобретение и перепрошивку дронов он награжден благодарственным письмом от руководителя «ОНФ» Михаила Кузнецова. Депутатом ЗСО Денисенко избрался в 2020 году. В региональном парламенте он руководил комитетом по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, также работал в комитете по экономической политике и предпринимательству. На данный момент число участников предварительного голосования «Единой России» превысило три тысячи человек. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. По его результатам определится, кто пойдет от ЕР на выборы в сентябре. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. В среднем на поддержку партии на выборах претендуют почти четыре кандидата на место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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