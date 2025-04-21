Смена эпох: вице-спикер челябинского заксобрания завершает 25-летнюю политическую карьеру

Один из влиятельнейших людей Челябинской области, президент ООО «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), Константин Струков завершил 25-летнюю политическую карьеру. Пять созывов подряд он становился депутатом регионального парламента, и ни разу никто из потенциальных соперников не смог даже приблизиться к его результатам на выборах. По сути, решение Струкова — которого сменяет во власти его доверенный человек — подводит черту под целой политической эпохой.
Начало пути
Впервые второкурсник Магнитогорского горно-металлургического института и будущий олигарх попал в шахту на практике. Окончив вуз в 1980 году, Константин Струков был распределен в Казахстан — и спустя семь лет приобщился к делу всей жизни, устроившись в золотодобывающую артель «Труд» («Енбек»). Доходы артельщиков в разы превышали обычные советские зарплаты, достигая нескольких тысяч рублей в месяц. Но Струкову мало было просто «заколачивать деньги», за несколько лет при очень жестких требованиях в артели он дорос до ее председателя. А потом рост национального самосознания в Казахстане после распада СССР, поставил крест на дальнейших перспективах. И в 1993-м Струков вернулся в Россию.
Золото Струкова
Он зарегистрировал ООО «Купрум» и арендовал два месторождения золота в башкирском Сибае, куда к нему из Казахстана в голую степь перебрались почти 400 человек. Люди, включая будущего миллиардера, едва ли не полгода жили в поле, налаживая разработки и монтируя привезенное с собой оборудование. Когда три года спустя к Струкову приехали с предложением заняться убыточными золотыми шахтами в Пласте, возле Сибая был уже вполне благоустроенный поселок.
Сложно представить, но в 1997 году добыча золота была хронически нерентабельной. Бунтовали не только челябинские угольщики, но и горняки-золотодобытчики. В Пласте — где на золотодобыче работала треть населения, а шахты и их обеспечивающие предприятия давали от 70 до 80% производства, люди в прямом смысле слова осаждали мэрию. И приход созданного Струковым «Южуралзолота» стал альтернативой их закрытию. Плюс очень кстати случился дефолт. В последующие несколько лет добыча челябинского золота выросла в разы, была реконструирована золотоизвлекающая фабрика, погашены все долги. А Струков начал экспансию в другие регионы. В частности, в Кузбасс.
Четверть века в политике
С 2000 года Струков избирается депутатом заксобрания региона, где сейчас занимает пост вице-спикера. В 2005 году он вступил в «Единую Россию», а в марте 2023 года попал под санкции Великобритании.
Депутата из Forbes считают фактическим хозяином — в лучшем смысле этого слова — Пластовского района, где работают его главные предприятия. Обратная сторона такой ситуации — неплохое состояние инфраструктуры муниципалитета и существенно большие по сравнению с другими территориями доходы. Средняя зарплата в 2022 году составила там более 105 тысяч рублей, что обеспечило району место в рейтинге 25 муниципалитетов России с наибольшим ростом средней зарплаты в 2018—2022 годах.
В 2016 году в области широко обсуждалась возможность выдвижения Струкова в Госдуму, однако этого не случилось. Однако с 2000 года он оставался бессменным депутатом регионального парламента, занимая должность вице-спикера. Ожидалось, что Струков пойдет на выборы и в 2025 году, но этого не произошло.
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