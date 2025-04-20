Ямал принимает ведущих ученых для обсуждения генетических достижений

На Ямале впервые проходит конференция, посвященная генетике. Мероприятие собрало ведущих ученых и специалистов в области генетических исследований, чтобы обсудить последние достижения и инновации в этой области, сообщает пресс-центр правительства ЯНАО.
«Для успешного развития мы привлекаем профильных специалистов. Сегодня в Ноябрьской ЦГБ работают два врача-генетика. Врачи проходят обучение и получают возможность проводить полногеномные исследования, что помогает не только повысить их квалификацию, но и глубже понять возможности этой технологии», — отметила первый замдиректора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.
Участники обменялись мнениями о новых методах диагностики и лечения генетических заболеваний, а также обсудили перспективы развития генетики в будущем. Особое внимание было уделено вопросам этики и безопасности в генетических исследованиях.
В 2024 году в округе начали выполнять полноценную генетическую программу на условиях софинансирования. С этого года округ взял на себя 80% оплаты, пациенту нужно доплатить только 20%. О расширении меры поддержки рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе.
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