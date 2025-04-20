20 апреля 2025

Ямал принимает ведущих ученых для обсуждения генетических достижений

На Ямале проходит первая конференция по генетике
© Служба новостей «URA.RU»
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Генетика на Ямале новые методы исследований и этика
Генетика на Ямале новые методы исследований и этика Фото:

На Ямале впервые проходит конференция, посвященная генетике. Мероприятие собрало ведущих ученых и специалистов в области генетических исследований, чтобы обсудить последние достижения и инновации в этой области, сообщает пресс-центр правительства ЯНАО. 

«Для успешного развития мы привлекаем профильных специалистов. Сегодня в Ноябрьской ЦГБ работают два врача-генетика. Врачи проходят обучение и получают возможность проводить полногеномные исследования, что помогает не только повысить их квалификацию, но и глубже понять возможности этой технологии», — отметила первый замдиректора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Участники обменялись мнениями о новых методах диагностики и лечения генетических заболеваний, а также обсудили перспективы развития генетики в будущем. Особое внимание было уделено вопросам этики и безопасности в генетических исследованиях. 

В 2024 году в округе начали выполнять полноценную генетическую программу на условиях софинансирования. С этого года округ взял на себя 80% оплаты, пациенту нужно доплатить только 20%. О расширении меры поддержки рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе.

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На Ямале впервые проходит конференция, посвященная генетике. Мероприятие собрало ведущих ученых и специалистов в области генетических исследований, чтобы обсудить последние достижения и инновации в этой области, сообщает пресс-центр правительства ЯНАО.  «Для успешного развития мы привлекаем профильных специалистов. Сегодня в Ноябрьской ЦГБ работают два врача-генетика. Врачи проходят обучение и получают возможность проводить полногеномные исследования, что помогает не только повысить их квалификацию, но и глубже понять возможности этой технологии», — отметила первый замдиректора департамента здравоохранения ЯНАО Мария  Захарова. Участники обменялись мнениями о новых методах диагностики и лечения генетических заболеваний, а также обсудили перспективы развития генетики в будущем. Особое внимание было уделено вопросам этики и безопасности в генетических исследованиях.  В 2024 году в округе начали выполнять полноценную генетическую программу на условиях софинансирования. С этого года округ взял на себя 80% оплаты, пациенту нужно доплатить только 20%. О расширении меры поддержки рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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