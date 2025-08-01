Слухи ЯНАО: депутатов заменяют нейросети

Об исчезнувших экранах, конфузе строителей и нарушении традиций. Выпуск 1135

01 августа 2025 в 18:22 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о Ямале на тематическом дне в «Артеке», а мэры тем временем спешно сдают накопившиеся в муниципалитетах долги — их нужно завершить до ежегодного «честного маршрута». Тем временем, глав подводят и подчиненные, и подрядчики, а возросшие траты вгоняют города в многомиллионные долги. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, почему кандидаты не доходят до выборов, отключили ли в ЯНАО аналоговое ТВ и о чем депутаты спорят с нейросетями «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Дмитрий Артюхов рассказал в «Артеке» о Ямале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Артюхов нарушил традицию «Артека» Слухачи в политэлитах болтают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов остался доволен встречей в «Артеке». Помимо официальной встречи, глава региона встретился с директором «Артека» Константином Федоренко. По словам слухачей, Артюхову удалось нарушить давнюю традицию — на этой встрече говорилось прежде всего о российских регионах, а не о международном значении лагеря. «Раньше в международном лагере „Артек“ мы знакомили детей с культурой других стран. Теперь же мы попробовали в течение целого дня изучать культуру одного из регионов России. Хотим, чтобы в следующем году таких дней в рамках будущих 14 смен стало больше», — заявил Федоренко. В целом, как говорят сплетники в истеблишменте, Артюхов остался доволен встречей. «Надеюсь, что после этого дня, вам захотелось связать свою жизнь с Ямалом», — подытожил Артюхов. Мэры сдают «хвосты» Чиновники ЯНАО поговаривают, будто главы городов округа спешно исполняют старые поручения губернатора Дмитрия Артюхова. По слухам, это связано с очередным туром «Честных маршрутов» и предстоящими юбилеями городов, когда глава региона лично проверит выполнение обещаний. Особенно обсуждается ситуация в Новом Уренгое, где велодорожки, обещанные Артюховым еще в 2021 году, сдали буквально накануне нового визита губернатора. Местные источники утверждают, что работы «застопорились» на несколько лет. По данным инсайдеров, аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Ямала: чиновники в экстренном порядке завершают объекты и приводят в порядок проблемные участки, чтобы не попасть под критику губернатора. В кулуарах говорят, что «Честные маршруты» давно стали для мэров своеобразным экзаменом, и никто не хочет оказаться в числе отстающих. «В ближайшие недели на Ямале можно ожидать открытия сразу нескольких крупных объектов, которые давно числились в «долгостроях». Среди них — долгожданная «Ямал арена», — говорят источники. Трескову подвели юристы В курилках администрации Лабытнанги сотрудники болтают, что главе города Марине Тресковой пришлось просить суд продлить срок принятия жалобы. Дело в том, что пока градоначальница была в командировке, ее подчиненные прозевали сроки подачи апелляции на частное определение, которое вынесла прокуратура из-за предоставленной переселенцу из ветхого жилья квартиры в новом доме, не соответствующей техническим нормам. «Сейчас вроде все нормализовалось и дело будет рассматриваться в суде ЯНАО. Но глава была очень зла на заместителей и юристов», — поговаривают в мэрии. Стеллу поднимали, не глядя на направление букв Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU …, а Романова — подрядчики В курилках администрации Ноябрьска обсуждают кривые буквы на новой стеле со спешкой главы города. До юбилея оставался месяц — глава города Алексей Романов якобы жестко давил на подрядчиков, требуя успеть. «Монтаж велся ночью при свете фар, а проверку дизайна проморгали: буквы оказались лежащими на боку. Итог — жители прозвали объект „пьяным“», — злословят слухачи. Бюджет Нового Уренгоя ушел в минус на миллиард В кулуарах администрации Нового Уренгоя активно обсуждается дефицит городского бюджета: к концу первого полугодия он приблизился к миллиарду рублей. Источники утверждают: таких масштабных трат, как в газовой столице, не видели ни в Салехарде, ни в Ноябрьске. Все дело — в грядущем 50-летии города, к которому готовятся с невиданным размахом. «Ради юбилея ремонтируют не только центральные улицы, но и второстепенные проезды, обновляют фасады домов и благоустраивают дворы. Особый ажиотаж вызывает подготовка к визиту первых лиц округа и, возможно, федеральных гостей — расходы на их прием тоже легли на плечи местного бюджета», — говорят слухачи, опасающиеся, что после юбилея придется затянуть пояса потуже, чтобы выйти из минуса. Траты молодежки настораживают руководство В истеблишменте Ямала поговаривают, что окружной департамент молодежи начал начал слишком много тратиться на пиар-акции. «Департамент уже не стесняется делать дорогие закупки для своего ведомства. Недавно, к примеру, он закупили съемку проморолика на полмиллиона рублей и заказали мерч на 2,3 миллиона. К чему такие деньги тратить — никто не понимает. А в правительстве, по слухам, уже тоже задают вопросы об обоснованности трат», — болтают злые языки. Не все заявившиеся смогут представить необходимые документы Фото: Илья Московец © URA.RU Кандидаты в заксобрание сходят с дистанции Слухачи в политэлитах болтают, будто на выборах в заксобрание ЯНАО кандидатам будут чаще приходить отказы в регистрации. По мнению бывалых политиков, вопросы у избиркома появятся в первую очередь к самовыдвиженцам и оппозиции. «Не каждый сможет нормально занести документы. Систему регистрации выборов сильно усложнили за пять лет, это уже не та подготовка. Так что отказы кандидатам еще будут», — раздраженно говорят сплетники. При этом в избиркоме разъяснительная работа с кандидатами ведется — каждому кандидату предлагают перечень документов, которые нужно собрать для регистрации на выборах. Нейросети помогают депутатам В гордуме Ноябрьска рассказывают, что народные избранники массово осваивают новые технологии, и больше не хотят заниматься бумажной работой. «Депутаты используют нейросети для подготовки запросов, анализа отчетов и даже составления речей. Серьезные решения пока принимают сами, но искусственный интеллект уже стал незаменимым помощником», — рассказывают инсайдеры, вспоминая, как один из народных избранников три часа спорил с ChatGPT по вопросам, которые тревожат избирателей. Бюджетники кинулись в МАХ На Ямале сейчас одной из центральных тем для обсуждений стала новость о внедрении отечественного мессенджера MAX. Поговаривают, что за всеобщим переводом образовательных учреждений на новую платформу последуют и распоряжения об установке приложения бюджетниками. «Переведут, скорее всего, всех. Конечно, сейчас приложение тестируют, смотрят, как в нем будут осваиваться, однако после успешного внедрения, наверняка, придет приказ и для работников государственных и муниципальных структур. Пока это все делается на добровольной основе, но, думаю, скачивать и регистрироваться уже лучше сейчас — к моменту распоряжений хоть уже сможем ориентироваться», — шепчутся слухачи. Аналоговое ТВ продолжает работать, а цифровое пропадает вместе с мобильным интернетом Фото: Илья Московец © URA.RU Отключение интернета вскрыло махинации Источники в технической отрасли региона рассказывают что повсеместный переход на «цифру» телевидения в регионе привел к ряду нарушений, которые якобы вскрылись только сейчас — во время отладки системы отключения мобильного интернета. «В ряде случаев якобы оборудование даже не менялось, хотя по документам проводилось как замена. Антенны ставили новые, корпуса новые, а платы и блоки оставались старые. В итоге, когда начались эксперименты с интернетом, оказалось, что и трансляции ТВ тоже стали тормозиться. А вот смотреть аналоговое, с домашней антенны, можно вполне, хотя ведь всех предупреждали — аналоговое ТВ прекращает свое вещание! Видимо, кто-то неплохо на всем этом заработал», — рассказывают слухачи. Чиновники ищут вахтовиков Источники сообщают, что на Ямале с дефицитом вахтовиков планируют бороться с помощью внутреннего рекрутинга. Мэрии районов, например Красноселькупского и Тазовского, готовы трудоустраивать жителей в города, преимущественно для работы вахтовым методом. «С одной стороны, начинание полезное — помощь идет именно ямальцам. А с другой стороны, это ведь может означать начало вымирания отдаленных поселков? Пришла пора для урбанизации ЯНАО?» — гадают источники. Пиарщику заксо не нашли замену Слухачи болтают о том, что глава пресс-службы ямальского законодательного собрания Лилия Горохова покинула свой пост, не подготовив смену. При этом аппарат регионального парламента достойной ей замены до сих пор найти не может. «Ранее на это место претендовал пиарщик департамента природы и экологии Антон Осипов. Пробовалась и Анастасия Егорова из депобразования. А ходят разговоры, будто место главы пресс-службы заксобрания достанется Регине Амбер, которая пока занимает ставку специалиста пресс-службы заксо», — рассказывают сплетники …, а прокуратура стала недоступна инвалидам В Новом Уренгое ходят слухи, что посетители прокуратуры и паспортного стола с трудом добираются до учреждений из-за разваливающейся лестницы. Особенно страдают горожане, с ограниченными возможностями здоровья из-за отсутствия нормальных пандусов. Между тем, власти города не обращают на проблему внимания. «Нам сообщают, что данная лестница является придомовой территорией, и не находится в ведении мэрии. Чтобы сделать ремонт, жильцы должны обратиться в управляющую компанию и тогда ремонт сделают по программе софинансирования. То есть, из-за жильцов, которые может и вовсе не захотят скидываться, должны страдать посетители прокуратуры?» — недоумевают новоуренгойцы. Кто на самом деле ведет съемки объяснить никто не может Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Таинственные съемки интригуют ямальцев Поговаривают, будто съемки клипов на гимны городов-юбиляров — Ноябрьска и Нового Уренгоя — оказались окутаны тайной. Ответственный за организацию Сергей Новосельцев из Ямальской филармонии якобы нанял столичную команду, но детали тщательно скрывает. «Местные деятели искусства очень обижены — их даже не рассматривали в качестве возможных исполнителей проекта», — рассказываю слухмейкеры. При этом в культурном сообществе мнения разнятся — есть версия, что снимают как раз местные, а откуда идут слухи о московских режиссерах, никто объяснить не может. Ветеранов обделили наградами В то же время в Новом Уренгое зреют недовольства из-за наград ко Дню города. Поговаривают, что в газовой столице медали «50 лет Новый Уренгой» раздают по какому-то странному принципу, забывая о ветеранах освоения Севера, которые подходят по всем критериям. «Очень много жалоб. При этом, большинство из них исходят не от самих ветеранов, а от их детей и внуков, которым обидно за своих родственников. Сейчас они недовольны, уже строят теории заговора о том, как и кому на самом деле раздают медали, и считают, что „простым смертным“ их не получить. Как будут выходить из этой ситуации чиновники из мэрии — непонятно, но ясно одно — с этим нужно что-то решать», — болтают злые языки. Ценник на стелу проверят В Новом Уренгое обсуждают неожиданный рост ценника на реконструкцию стелы, посвященной газодобытчикам — она обойдется бюджету города в рекордные 166 миллионов рублей. По словам жителей, подобная сумма вызывает недоумение, и они ждут разъяснений, как стоимость работ за несколько лет увеличилась на 100 млн рублей. «Горожане ожидали восстановления символа города, но не за такие деньги. остается надеяться, что часть суммы может быть связана с дополнительными работами по благоустройству территории, которые сметой не планировались», рассказывают в городе. За красивыми картинками якобы прячут стены, чтобы не ремонтировать Фото: Илья Московец © URA.RU Муралы отвлекают от проблем В Надыме активно обсуждают появление новых муралов на фасадах панельных многоэтажек. В городе реализуется проект по украшению старых домов уличным искусством, однако среди жителей распространились слухи о якобы настоящих целях этой инициативы. «Муралы появились не столько ради эстетики, сколько для отвлечения внимания от проблем с состоянием жилого фонда. Мол, фасады давно требуют капремонта, а вместо этого их просто разрисовали. Теперь на трещины и протечки никто не обратит внимания», — болтают злые языки В аэропорту пропали экраны Пассажиры авиарейсов, вылетающих из ямальской столицы, обратили внимание, что в зоне вылета, отремонтированной год назад, убрали плазменные панели, по которым в режиме нон-стоп крутили видеоролики просветительского характера — об истории ЯНАО и освоении Севера. «Год назад, когда зал в „чистой зоне“ отремонтировали, там появилась и торговая точка с сувенирной продукцией и ямальскими деликатесами, и мини-кофейня, и плазменные панели. А старые „вокзальные“ железные кресла заменили удобными мягкими диванами и пуфиками. Прошел год — и ни кофейни, ни экранов. Хорошо хоть диваны обратно не убрали», — недоумевают ямальцы. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о Ямале на тематическом дне в «Артеке», а мэры тем временем спешно сдают накопившиеся в муниципалитетах долги — их нужно завершить до ежегодного «честного маршрута». Тем временем, глав подводят и подчиненные, и подрядчики, а возросшие траты вгоняют города в многомиллионные долги. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, почему кандидаты не доходят до выборов, отключили ли в ЯНАО аналоговое ТВ и о чем депутаты спорят с нейросетями «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов нарушил традицию «Артека» Слухачи в политэлитах болтают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов остался доволен встречей в «Артеке». Помимо официальной встречи, глава региона встретился с директором «Артека» Константином Федоренко. По словам слухачей, Артюхову удалось нарушить давнюю традицию — на этой встрече говорилось прежде всего о российских регионах, а не о международном значении лагеря. «Раньше в международном лагере „Артек“ мы знакомили детей с культурой других стран. Теперь же мы попробовали в течение целого дня изучать культуру одного из регионов России. Хотим, чтобы в следующем году таких дней в рамках будущих 14 смен стало больше», — заявил Федоренко. В целом, как говорят сплетники в истеблишменте, Артюхов остался доволен встречей. «Надеюсь, что после этого дня, вам захотелось связать свою жизнь с Ямалом», — подытожил Артюхов. Мэры сдают «хвосты» Чиновники ЯНАО поговаривают, будто главы городов округа спешно исполняют старые поручения губернатора Дмитрия Артюхова. По слухам, это связано с очередным туром «Честных маршрутов» и предстоящими юбилеями городов, когда глава региона лично проверит выполнение обещаний. Особенно обсуждается ситуация в Новом Уренгое, где велодорожки, обещанные Артюховым еще в 2021 году, сдали буквально накануне нового визита губернатора. Местные источники утверждают, что работы «застопорились» на несколько лет. По данным инсайдеров, аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Ямала: чиновники в экстренном порядке завершают объекты и приводят в порядок проблемные участки, чтобы не попасть под критику губернатора. В кулуарах говорят, что «Честные маршруты» давно стали для мэров своеобразным экзаменом, и никто не хочет оказаться в числе отстающих. «В ближайшие недели на Ямале можно ожидать открытия сразу нескольких крупных объектов, которые давно числились в «долгостроях». Среди них — долгожданная «Ямал арена», — говорят источники. Трескову подвели юристы В курилках администрации Лабытнанги сотрудники болтают, что главе города Марине Тресковой пришлось просить суд продлить срок принятия жалобы. Дело в том, что пока градоначальница была в командировке, ее подчиненные прозевали сроки подачи апелляции на частное определение, которое вынесла прокуратура из-за предоставленной переселенцу из ветхого жилья квартиры в новом доме, не соответствующей техническим нормам. «Сейчас вроде все нормализовалось и дело будет рассматриваться в суде ЯНАО. Но глава была очень зла на заместителей и юристов», — поговаривают в мэрии. …, а Романова — подрядчики В курилках администрации Ноябрьска обсуждают кривые буквы на новой стеле со спешкой главы города. До юбилея оставался месяц — глава города Алексей Романов якобы жестко давил на подрядчиков, требуя успеть. «Монтаж велся ночью при свете фар, а проверку дизайна проморгали: буквы оказались лежащими на боку. Итог — жители прозвали объект „пьяным“», — злословят слухачи. Бюджет Нового Уренгоя ушел в минус на миллиард В кулуарах администрации Нового Уренгоя активно обсуждается дефицит городского бюджета: к концу первого полугодия он приблизился к миллиарду рублей. Источники утверждают: таких масштабных трат, как в газовой столице, не видели ни в Салехарде, ни в Ноябрьске. Все дело — в грядущем 50-летии города, к которому готовятся с невиданным размахом. «Ради юбилея ремонтируют не только центральные улицы, но и второстепенные проезды, обновляют фасады домов и благоустраивают дворы. Особый ажиотаж вызывает подготовка к визиту первых лиц округа и, возможно, федеральных гостей — расходы на их прием тоже легли на плечи местного бюджета», — говорят слухачи, опасающиеся, что после юбилея придется затянуть пояса потуже, чтобы выйти из минуса. Траты молодежки настораживают руководство В истеблишменте Ямала поговаривают, что окружной департамент молодежи начал начал слишком много тратиться на пиар-акции. «Департамент уже не стесняется делать дорогие закупки для своего ведомства. Недавно, к примеру, он закупили съемку проморолика на полмиллиона рублей и заказали мерч на 2,3 миллиона. К чему такие деньги тратить — никто не понимает. А в правительстве, по слухам, уже тоже задают вопросы об обоснованности трат», — болтают злые языки. Кандидаты в заксобрание сходят с дистанции Слухачи в политэлитах болтают, будто на выборах в заксобрание ЯНАО кандидатам будут чаще приходить отказы в регистрации. По мнению бывалых политиков, вопросы у избиркома появятся в первую очередь к самовыдвиженцам и оппозиции. «Не каждый сможет нормально занести документы. Систему регистрации выборов сильно усложнили за пять лет, это уже не та подготовка. Так что отказы кандидатам еще будут», — раздраженно говорят сплетники. При этом в избиркоме разъяснительная работа с кандидатами ведется — каждому кандидату предлагают перечень документов, которые нужно собрать для регистрации на выборах. Нейросети помогают депутатам В гордуме Ноябрьска рассказывают, что народные избранники массово осваивают новые технологии, и больше не хотят заниматься бумажной работой. «Депутаты используют нейросети для подготовки запросов, анализа отчетов и даже составления речей. Серьезные решения пока принимают сами, но искусственный интеллект уже стал незаменимым помощником», — рассказывают инсайдеры, вспоминая, как один из народных избранников три часа спорил с ChatGPT по вопросам, которые тревожат избирателей. Бюджетники кинулись в МАХ На Ямале сейчас одной из центральных тем для обсуждений стала новость о внедрении отечественного мессенджера MAX. Поговаривают, что за всеобщим переводом образовательных учреждений на новую платформу последуют и распоряжения об установке приложения бюджетниками. «Переведут, скорее всего, всех. Конечно, сейчас приложение тестируют, смотрят, как в нем будут осваиваться, однако после успешного внедрения, наверняка, придет приказ и для работников государственных и муниципальных структур. Пока это все делается на добровольной основе, но, думаю, скачивать и регистрироваться уже лучше сейчас — к моменту распоряжений хоть уже сможем ориентироваться», — шепчутся слухачи. Отключение интернета вскрыло махинации Источники в технической отрасли региона рассказывают что повсеместный переход на «цифру» телевидения в регионе привел к ряду нарушений, которые якобы вскрылись только сейчас — во время отладки системы отключения мобильного интернета. «В ряде случаев якобы оборудование даже не менялось, хотя по документам проводилось как замена. Антенны ставили новые, корпуса новые, а платы и блоки оставались старые. В итоге, когда начались эксперименты с интернетом, оказалось, что и трансляции ТВ тоже стали тормозиться. А вот смотреть аналоговое, с домашней антенны, можно вполне, хотя ведь всех предупреждали — аналоговое ТВ прекращает свое вещание! Видимо, кто-то неплохо на всем этом заработал», — рассказывают слухачи. Чиновники ищут вахтовиков Источники сообщают, что на Ямале с дефицитом вахтовиков планируют бороться с помощью внутреннего рекрутинга. Мэрии районов, например Красноселькупского и Тазовского, готовы трудоустраивать жителей в города, преимущественно для работы вахтовым методом. «С одной стороны, начинание полезное — помощь идет именно ямальцам. А с другой стороны, это ведь может означать начало вымирания отдаленных поселков? Пришла пора для урбанизации ЯНАО?» — гадают источники. Пиарщику заксо не нашли замену Слухачи болтают о том, что глава пресс-службы ямальского законодательного собрания Лилия Горохова покинула свой пост, не подготовив смену. При этом аппарат регионального парламента достойной ей замены до сих пор найти не может. «Ранее на это место претендовал пиарщик департамента природы и экологии Антон Осипов. Пробовалась и Анастасия Егорова из депобразования. А ходят разговоры, будто место главы пресс-службы заксобрания достанется Регине Амбер, которая пока занимает ставку специалиста пресс-службы заксо», — рассказывают сплетники …, а прокуратура стала недоступна инвалидам В Новом Уренгое ходят слухи, что посетители прокуратуры и паспортного стола с трудом добираются до учреждений из-за разваливающейся лестницы. Особенно страдают горожане, с ограниченными возможностями здоровья из-за отсутствия нормальных пандусов. Между тем, власти города не обращают на проблему внимания. «Нам сообщают, что данная лестница является придомовой территорией, и не находится в ведении мэрии. Чтобы сделать ремонт, жильцы должны обратиться в управляющую компанию и тогда ремонт сделают по программе софинансирования. То есть, из-за жильцов, которые может и вовсе не захотят скидываться, должны страдать посетители прокуратуры?» — недоумевают новоуренгойцы. Таинственные съемки интригуют ямальцев Поговаривают, будто съемки клипов на гимны городов-юбиляров — Ноябрьска и Нового Уренгоя — оказались окутаны тайной. Ответственный за организацию Сергей Новосельцев из Ямальской филармонии якобы нанял столичную команду, но детали тщательно скрывает. «Местные деятели искусства очень обижены — их даже не рассматривали в качестве возможных исполнителей проекта», — рассказываю слухмейкеры. При этом в культурном сообществе мнения разнятся — есть версия, что снимают как раз местные, а откуда идут слухи о московских режиссерах, никто объяснить не может. Ветеранов обделили наградами В то же время в Новом Уренгое зреют недовольства из-за наград ко Дню города. Поговаривают, что в газовой столице медали «50 лет Новый Уренгой» раздают по какому-то странному принципу, забывая о ветеранах освоения Севера, которые подходят по всем критериям. «Очень много жалоб. При этом, большинство из них исходят не от самих ветеранов, а от их детей и внуков, которым обидно за своих родственников. Сейчас они недовольны, уже строят теории заговора о том, как и кому на самом деле раздают медали, и считают, что „простым смертным“ их не получить. Как будут выходить из этой ситуации чиновники из мэрии — непонятно, но ясно одно — с этим нужно что-то решать», — болтают злые языки. Ценник на стелу проверят В Новом Уренгое обсуждают неожиданный рост ценника на реконструкцию стелы, посвященной газодобытчикам — она обойдется бюджету города в рекордные 166 миллионов рублей. По словам жителей, подобная сумма вызывает недоумение, и они ждут разъяснений, как стоимость работ за несколько лет увеличилась на 100 млн рублей. «Горожане ожидали восстановления символа города, но не за такие деньги. остается надеяться, что часть суммы может быть связана с дополнительными работами по благоустройству территории, которые сметой не планировались», рассказывают в городе. Муралы отвлекают от проблем В Надыме активно обсуждают появление новых муралов на фасадах панельных многоэтажек. В городе реализуется проект по украшению старых домов уличным искусством, однако среди жителей распространились слухи о якобы настоящих целях этой инициативы. «Муралы появились не столько ради эстетики, сколько для отвлечения внимания от проблем с состоянием жилого фонда. Мол, фасады давно требуют капремонта, а вместо этого их просто разрисовали. Теперь на трещины и протечки никто не обратит внимания», — болтают злые языки В аэропорту пропали экраны Пассажиры авиарейсов, вылетающих из ямальской столицы, обратили внимание, что в зоне вылета, отремонтированной год назад, убрали плазменные панели, по которым в режиме нон-стоп крутили видеоролики просветительского характера — об истории ЯНАО и освоении Севера. «Год назад, когда зал в „чистой зоне“ отремонтировали, там появилась и торговая точка с сувенирной продукцией и ямальскими деликатесами, и мини-кофейня, и плазменные панели. А старые „вокзальные“ железные кресла заменили удобными мягкими диванами и пуфиками. Прошел год — и ни кофейни, ни экранов. Хорошо хоть диваны обратно не убрали», — недоумевают ямальцы. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.