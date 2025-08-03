Der Spiegel: в Германии договорились лишить дохода беженцев с Украины

В Германии предложили отменить выплату гражданского пособия для всех украинских беженцев, находящихся на территории страны. С такой инициативой выступил глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер. Об этом пишет Der Spiegel.
«В коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ договорились, что вновь прибывающие в Германию украинцы больше не будут получать гражданское пособие, а вместо этого будут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища. Ожидается, что это приведет к экономии средств на пособия по гражданству чуть менее миллиарда евро», — сообщает Der Spiegel.
Издание уточняет, что позже Зедер выступил с более жестким предложением. В программе «Berlin direct Summer Interview» он поддержал идею, что украинцы, проживающие в Германии, больше не должны получать гражданское пособие. «А в идеале — не только те, кто приедет в будущем, а все», — указал политик. Он аргументировал свою позицию новыми пошлинами США на импорт из Европы.
Гражданское пособие в Германии — Burgergeld — предоставляется тем, кто не в состоянии самостоятельно обеспечить себе необходимый уровень дохода. Его выплачивают трудоспособным малообеспеченным или безработным лицам.
Ранее ХСС уже заявляло о важности пересмотра условий поддержки беженцев из Украины. Председатель земельной группы Христианско-социального союза Александр Добриндт указал на то, что украинцам нужно работать в Германии или возвращаться на родину, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.