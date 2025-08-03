Несколько городов восточной части Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия, что привело к массовым отключениям электричества, транспортному коллапсу и наводнениям. Об этом сообщает метеоролог Австралийское бюро Мириам Брэдбери, ссылаясь на данные синоптиков и экстренных служб.
Как пояснила метеоролог Мириам Брэдбери, в минувшие выходные в северных районах Нового Южного Уэльса выпал рекордный объем снега с середины 1980-х годов. «Холодный воздушный фронт принес снегопады, каких регион не видел уже почти 40 лет», — заявила специалист изданию Reuters. Она добавила, что столь экстремальные погодные условия наблюдаются крайне редко и обусловлены совокупностью климатических факторов.
По информации Службы по чрезвычайным ситуациям штата, обильные осадки и снежные заносы вынудили спасателей отреагировать на более чем 1450 происшествий за сутки. В результате стихии более ста машин оказались заблокированы на трассах, часть дорог закрыта для движения. Штормовые порывы ветра повредили здания и линии электропередачи — десятки тысяч жителей провели ночь без света.
Полиция Нового Южного Уэльса уточнила, что вечером 2 августа один из автомобилей застрял в паводковых водах, а одну из пассажирок унесло сильным течением. Поиски пропавшей продолжаются. Власти призывают жителей оставаться дома и следить за обновлениями экстренных служб.
Экстремальные погодные явления с массовыми наводнениями и транспортными сбоями в последние месяцы фиксировались по всему миру. В США мощные ливни затопили станции метро Нью-Йорка и парализовали автомагистрали, а в Китае разрушительные паводки привели к повреждению инфраструктуры и затоплению торговых центров. Эксперты отмечают, что участившиеся случаи подобных катастроф связывают с изменением климата.
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