03 августа 2025

Кенгуру скачут по снегу в Австралии на фоне мощнейшей бури. Видео

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Кенгуру совсем не смущает обилие осадков
Кенгуру совсем не смущает обилие осадков Фото:

Несколько городов восточной части Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия, что привело к массовым отключениям электричества, транспортному коллапсу и наводнениям. Об этом сообщает метеоролог Австралийское бюро Мириам Брэдбери, ссылаясь на данные синоптиков и экстренных служб.

Как пояснила метеоролог Мириам Брэдбери, в минувшие выходные в северных районах Нового Южного Уэльса выпал рекордный объем снега с середины 1980-х годов. «Холодный воздушный фронт принес снегопады, каких регион не видел уже почти 40 лет», — заявила специалист изданию Reuters. Она добавила, что столь экстремальные погодные условия наблюдаются крайне редко и обусловлены совокупностью климатических факторов.

По информации Службы по чрезвычайным ситуациям штата, обильные осадки и снежные заносы вынудили спасателей отреагировать на более чем 1450 происшествий за сутки. В результате стихии более ста машин оказались заблокированы на трассах, часть дорог закрыта для движения. Штормовые порывы ветра повредили здания и линии электропередачи — десятки тысяч жителей провели ночь без света.

Полиция Нового Южного Уэльса уточнила, что вечером 2 августа один из автомобилей застрял в паводковых водах, а одну из пассажирок унесло сильным течением. Поиски пропавшей продолжаются. Власти призывают жителей оставаться дома и следить за обновлениями экстренных служб.

Экстремальные погодные явления с массовыми наводнениями и транспортными сбоями в последние месяцы фиксировались по всему миру. В США мощные ливни затопили станции метро Нью-Йорка и парализовали автомагистрали, а в Китае разрушительные паводки привели к повреждению инфраструктуры и затоплению торговых центров. Эксперты отмечают, что участившиеся случаи подобных катастроф связывают с изменением климата.

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Несколько городов восточной части Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия, что привело к массовым отключениям электричества, транспортному коллапсу и наводнениям. Об этом сообщает метеоролог Австралийское бюро Мириам Брэдбери, ссылаясь на данные синоптиков и экстренных служб. Как пояснила метеоролог Мириам Брэдбери, в минувшие выходные в северных районах Нового Южного Уэльса выпал рекордный объем снега с середины 1980-х годов. «Холодный воздушный фронт принес снегопады, каких регион не видел уже почти 40 лет», — заявила специалист изданию Reuters. Она добавила, что столь экстремальные погодные условия наблюдаются крайне редко и обусловлены совокупностью климатических факторов. По информации Службы по чрезвычайным ситуациям штата, обильные осадки и снежные заносы вынудили спасателей отреагировать на более чем 1450 происшествий за сутки. В результате стихии более ста машин оказались заблокированы на трассах, часть дорог закрыта для движения. Штормовые порывы ветра повредили здания и линии электропередачи — десятки тысяч жителей провели ночь без света. Полиция Нового Южного Уэльса уточнила, что вечером 2 августа один из автомобилей застрял в паводковых водах, а одну из пассажирок унесло сильным течением. Поиски пропавшей продолжаются. Власти призывают жителей оставаться дома и следить за обновлениями экстренных служб. Экстремальные погодные явления с массовыми наводнениями и транспортными сбоями в последние месяцы фиксировались по всему миру. В США мощные ливни затопили станции метро Нью-Йорка и парализовали автомагистрали, а в Китае разрушительные паводки привели к повреждению инфраструктуры и затоплению торговых центров. Эксперты отмечают, что участившиеся случаи подобных катастроф связывают с изменением климата.
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