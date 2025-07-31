Чиновник с боевым прошлым: что известно о директоре «Ямалавтодор» Лободе

Новый глава «Ямалавтодора» Лобода принимал участие в боевых операциях

01 августа 2025 в 13:07 Размер текста - 17 +

Смена руководства в «Ямалавтодоре»: кто такой Виктор Лобода Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новым директором «Ямалавтодор» стал ранее возглавлявший АО «Салехарддорстрой» Виктор Лобода. Он пришел на смену арестованному в конце марта Давиду Сарашвили. Что известно о боевом и гражданском прошлом чиновника, а также скандале в подведе окружного дептранспорта — читайте в материале URA.RU. От военной службы к гражданской Виктор Викторович Лобода Фото: Сообщество в ВК «Бессмертный полк России. ЯНАО» Виктор Викторович Лобода, уроженец Салехарда, проходил военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации в 1999 году. В августе того же года, принимая участие в военной операции по освобождению Ботлихского района Республики Дагестан от незаконных вооруженных формирований, Лобода проявил исключительное мужество — под интенсивным огнем противника он эвакуировал раненого сослуживца, тем самым спас ему жизнь. За проявленный героизм Указом Президента Российской Федерации Лобода был награжден медалью «За отвагу». В 2019 году, Лобода был назначен начальником отдела благоустройства в Департаменте городского хозяйства городской администрации. В 2022 году он занял пост заместителя директора и руководителя Управления по благоустройству муниципального казенного учреждения «СДЕЗ». Судебные разбирательства: штрафы и административные дела НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Скандальный подвед правительства ЯНАО получил нового директора, взамен задержанного Зимой 2023 года прокуратура города Салехарда направила представления руководству акционерного общества «Салехарддорстрой» в связи с выявленными многочисленными нарушениями, связанными с организацией уборки снега на улицах административного центра округа. Помимо этого, в отношении ответственного должностного лица предприятия было возбуждено административное дело за несоблюдение установленных требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети. В январе 2024 года городской суд Салехарда привлек к административной ответственности и наложил штраф на директора АО «Салехарддорстрой» Виктора Лободу за ненадлежащее выполнение работ по очистке городских улиц от снега. Скандал в «Ямалавтодоре»: арест Давида Сарашвили В конце марта 2025 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудники Следственного комитета Российской Федерации задержали действующего на тот момент генерального директора акционерного общества с государственным участием «Ямалавтодор» Давида Сарашвили. По данным, предоставленным пресс-службой СК РФ, руководителю предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере. В апреле 2025 года стало известно, что у находящегося под арестом Давида Сарашвили, обвиняемого в хищении, имеется гражданство Грузии. В связи с тем, что топ-менеджер не уведомил уполномоченные органы о наличии второго гражданства, в отношении его возбуждено еще одно уголовное дело. Более подробную информацию об этом инциденте и о предшественнике Виктора Лободы можно найти в специальном материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым директором «Ямалавтодор» стал ранее возглавлявший АО «Салехарддорстрой» Виктор Лобода. Он пришел на смену арестованному в конце марта Давиду Сарашвили. Что известно о боевом и гражданском прошлом чиновника, а также скандале в подведе окружного дептранспорта — читайте в материале URA.RU. От военной службы к гражданской Виктор Викторович Лобода, уроженец Салехарда, проходил военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации в 1999 году. В августе того же года, принимая участие в военной операции по освобождению Ботлихского района Республики Дагестан от незаконных вооруженных формирований, Лобода проявил исключительное мужество — под интенсивным огнем противника он эвакуировал раненого сослуживца, тем самым спас ему жизнь. За проявленный героизм Указом Президента Российской Федерации Лобода был награжден медалью «За отвагу». В 2019 году, Лобода был назначен начальником отдела благоустройства в Департаменте городского хозяйства городской администрации. В 2022 году он занял пост заместителя директора и руководителя Управления по благоустройству муниципального казенного учреждения «СДЕЗ». Судебные разбирательства: штрафы и административные дела Зимой 2023 года прокуратура города Салехарда направила представления руководству акционерного общества «Салехарддорстрой» в связи с выявленными многочисленными нарушениями, связанными с организацией уборки снега на улицах административного центра округа. Помимо этого, в отношении ответственного должностного лица предприятия было возбуждено административное дело за несоблюдение установленных требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети. В январе 2024 года городской суд Салехарда привлек к административной ответственности и наложил штраф на директора АО «Салехарддорстрой» Виктора Лободу за ненадлежащее выполнение работ по очистке городских улиц от снега. Скандал в «Ямалавтодоре»: арест Давида Сарашвили В конце марта 2025 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудники Следственного комитета Российской Федерации задержали действующего на тот момент генерального директора акционерного общества с государственным участием «Ямалавтодор» Давида Сарашвили. По данным, предоставленным пресс-службой СК РФ, руководителю предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере. В апреле 2025 года стало известно, что у находящегося под арестом Давида Сарашвили, обвиняемого в хищении, имеется гражданство Грузии. В связи с тем, что топ-менеджер не уведомил уполномоченные органы о наличии второго гражданства, в отношении его возбуждено еще одно уголовное дело. Более подробную информацию об этом инциденте и о предшественнике Виктора Лободы можно найти в специальном материале URA.RU.