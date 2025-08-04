Украинский певец Виталий Козловский после увольнения из ВСУ столкнулся с проблемами с алкоголем, которые возникли на фоне посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) во время службы. Об этом артист рассказал в эфире украинского телеканала M1.
«Когда я приехал из Сумщины, у меня был страшный ПТСР... Употреблять алкоголь — не помогает, я пробовал. Я употреблял алкоголь, ходил запухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще. Ноль», — заявил певец.
Козловский сказал, что опыт службы на передовой в составе нацгвардии Украины полностью изменил его взгляды и отношение к жизни. Он признался, что именно после службы стал много пить. При этом, остается непонятным, может ли так же легко, как украинская «звезда», уволиться из ВСУ обычный мобилизованный гражданин Украины или контрактник.
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