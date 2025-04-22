Тюменский вуз сокращает преподавателей в филиале в ЯНАО

В Ноябрьске (ЯНАО) сокращают преподавательский состав в Нефтегазовом колледже. Об этом URA.RU сообщил источник на условиях анонимности.
«В Нефтегазовом колледже в Ноябрьске идет сокращение преподавателей. Среди студентов ходят слухи, что на некоторые специальности не будет набора», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Корреспондент обратился в пресс-службу окружного департамента образования. Там сообщили, что образовательное учреждение не находится в ведении департамента образования ЯНАО.
На указанные на сайте Тюменского индустриального университета адреса электронной почты отправлены запросы, которые по какой-то причине не доставлены. Редакция просит администрацию университета подтвердить или опровергнуть данную информацию.
Вместе с тем правительство ЯНАО выделило грант на увеличение бюджетных мест в колледже. Грант предназначен для студентов нефтегазовых специальностей, которые планируют поступать в 2025 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.