Тюменский вуз сокращает преподавателей в филиале в ЯНАО

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В Ноябрьске пройдут сокращения в колледже
В Ноябрьске пройдут сокращения в колледже Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сокращают преподавательский состав в Нефтегазовом колледже. Об этом URA.RU сообщил источник на условиях анонимности.

«В Нефтегазовом колледже в Ноябрьске идет сокращение преподавателей. Среди студентов ходят слухи, что на некоторые специальности не будет набора», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент обратился в пресс-службу окружного департамента образования. Там сообщили, что образовательное учреждение не находится в ведении департамента образования ЯНАО.

На указанные на сайте Тюменского индустриального университета адреса электронной почты отправлены запросы, которые по какой-то причине не доставлены. Редакция просит администрацию университета подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Вместе с тем правительство ЯНАО выделило грант на увеличение бюджетных мест в колледже. Грант предназначен для студентов нефтегазовых специальностей, которые планируют поступать в 2025 году. 

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В Ноябрьске (ЯНАО) сокращают преподавательский состав в Нефтегазовом колледже. Об этом URA.RU сообщил источник на условиях анонимности. «В Нефтегазовом колледже в Ноябрьске идет сокращение преподавателей. Среди студентов ходят слухи, что на некоторые специальности не будет набора», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент обратился в пресс-службу окружного департамента образования. Там сообщили, что образовательное учреждение не находится в ведении департамента образования ЯНАО. На указанные на сайте Тюменского индустриального университета адреса электронной почты отправлены запросы, которые по какой-то причине не доставлены. Редакция просит администрацию университета подтвердить или опровергнуть данную информацию. Вместе с тем правительство ЯНАО выделило грант на увеличение бюджетных мест в колледже. Грант предназначен для студентов нефтегазовых специальностей, которые планируют поступать в 2025 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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