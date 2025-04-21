21 апреля 2025

Трамп пообещал, что приедет на похороны Папы Римского не один

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Трамп вместе с женой обещал прибыть на похороны Папы Римского
Трамп вместе с женой обещал прибыть на похороны Папы Римского Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Президент США Дональд Трамп приедет на похороны Папы Римского Франциска вместе со своей женой Меланией. Об этом лидер рассказал в своих соцсетях. Ранее он заявил, что не уверен в том, сможет ли он прибыть на церемонию.

«Я и Мелания приедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности попасть туда», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Папа Римский Франциск скончался из-за мозгового инсульта. Об этом ранее сообщили в Ватикане. После смерти было обнародовано завещание Папы Франциска. В нем он пожелал, чтобы место его захоронения было скромным, без излишнего убранства.

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Президент США Дональд Трамп приедет на похороны Папы Римского Франциска вместе со своей женой Меланией. Об этом лидер рассказал в своих соцсетях. Ранее он заявил, что не уверен в том, сможет ли он прибыть на церемонию. «Я и Мелания приедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности попасть туда», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Папа Римский Франциск скончался из-за мозгового инсульта. Об этом ранее сообщили в Ватикане. После смерти было обнародовано завещание Папы Франциска. В нем он пожелал, чтобы место его захоронения было скромным, без излишнего убранства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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