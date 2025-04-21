21 апреля 2025

На трассе в Тюменской области ограничено движение

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в ночь на 22 апреля
ДТП произошло в ночь на 22 апреля Фото:

В Ялуторовском районе (Тюменская область) на участке федеральной трассы Тюмень — Омск в ночь на 22 апреля произошло ДТП. В telegram-канале «Уралуправтодор» сообщает, что организовано сужение проезжей части.

«Внимание! На автодороге Р-402 (Ялуторовский район) произошло ДТП! Организовано сужение проезжей части», — говорится в сообщении.

Авария произошла на 58-м километре трассы. Информация об ограничении опубликована в ночь на 22 апреля. Подробности произошедшего устанавливаются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

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В Ялуторовском районе (Тюменская область) на участке федеральной трассы Тюмень — Омск в ночь на 22 апреля произошло ДТП. В telegram-канале «Уралуправтодор» сообщает, что организовано сужение проезжей части. «Внимание! На автодороге Р-402 (Ялуторовский район) произошло ДТП! Организовано сужение проезжей части», — говорится в сообщении. Авария произошла на 58-м километре трассы. Информация об ограничении опубликована в ночь на 22 апреля. Подробности произошедшего устанавливаются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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