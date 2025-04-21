На трассе в Тюменской области ограничено движение

В Ялуторовском районе (Тюменская область) на участке федеральной трассы Тюмень — Омск в ночь на 22 апреля произошло ДТП. В telegram-канале «Уралуправтодор» сообщает, что организовано сужение проезжей части.
«Внимание! На автодороге Р-402 (Ялуторовский район) произошло ДТП! Организовано сужение проезжей части», — говорится в сообщении.
Авария произошла на 58-м километре трассы. Информация об ограничении опубликована в ночь на 22 апреля. Подробности произошедшего устанавливаются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
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