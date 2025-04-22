Крупнейшие ФПГ определились с кандидатами в челябинское заксобрание

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Представители ММК и Росатома намерены победить в пяти одномандатных округах Челябинской области
Представители ММК и Росатома намерены победить в пяти одномандатных округах Челябинской области Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Кандидаты, которые будут участвовать в выборах нового состава заксобрания Челябинской области при поддержке Росатома и ММК, подали заявки на участие в праймериз «Единой России». Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования.

Так, спикер собрания ЗАТО Снежинск Алексей Ремезов намерен баллотироваться по одномандатному округу №1 (бывший Северный). Директор приборно-механического завода ФГУП «Маяк» в ЗАТО Озерск Сергей Костылев — по округу №4 (бывший Озерский). На территориях, входящих в оба округа, влияние Росатома является преобладающим.

Представители Магнитогорского металлургического комбината собираются баллотироваться в округах, находящихся в сфере влияния комбината. Директор по персоналу ММК Олег Парфилов выдвинулся по округу №26 (бывший Ленинский). Гендиректор ММК и действующий депутат ЗСО Павел Шиляев — в округе №28 (бывший Орджоникидзе). Начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко, получивший в 2022 году мандат ЗСО уехавшего из области директора по экономике ММК Андрея Еремина — в округе №29 (бывший Промышленный).

На данный момент число участников предварительного голосования «Единой России» превысило три тысячи человек. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. По его результатам определится, кто пойдет от ЕР на выборы в сентябре. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. В среднем на поддержку партии на выборах претендуют почти четыре кандидата на место.

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Кандидаты, которые будут участвовать в выборах нового состава заксобрания Челябинской области при поддержке Росатома и ММК, подали заявки на участие в праймериз «Единой России». Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования. Так, спикер собрания ЗАТО Снежинск Алексей Ремезов намерен баллотироваться по одномандатному округу №1 (бывший Северный). Директор приборно-механического завода ФГУП «Маяк» в ЗАТО Озерск Сергей Костылев — по округу №4 (бывший Озерский). На территориях, входящих в оба округа, влияние Росатома является преобладающим. Представители Магнитогорского металлургического комбината собираются баллотироваться в округах, находящихся в сфере влияния комбината. Директор по персоналу ММК Олег Парфилов выдвинулся по округу №26 (бывший Ленинский). Гендиректор ММК и действующий депутат ЗСО Павел Шиляев — в округе №28 (бывший Орджоникидзе). Начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко, получивший в 2022 году мандат ЗСО уехавшего из области директора по экономике ММК Андрея Еремина — в округе №29 (бывший Промышленный). На данный момент число участников предварительного голосования «Единой России» превысило три тысячи человек. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. По его результатам определится, кто пойдет от ЕР на выборы в сентябре. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. В среднем на поддержку партии на выборах претендуют почти четыре кандидата на место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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