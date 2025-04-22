Крупнейшие ФПГ определились с кандидатами в челябинское заксобрание

Кандидаты, которые будут участвовать в выборах нового состава заксобрания Челябинской области при поддержке Росатома и ММК, подали заявки на участие в праймериз «Единой России». Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования.
Так, спикер собрания ЗАТО Снежинск Алексей Ремезов намерен баллотироваться по одномандатному округу №1 (бывший Северный). Директор приборно-механического завода ФГУП «Маяк» в ЗАТО Озерск Сергей Костылев — по округу №4 (бывший Озерский). На территориях, входящих в оба округа, влияние Росатома является преобладающим.
Представители Магнитогорского металлургического комбината собираются баллотироваться в округах, находящихся в сфере влияния комбината. Директор по персоналу ММК Олег Парфилов выдвинулся по округу №26 (бывший Ленинский). Гендиректор ММК и действующий депутат ЗСО Павел Шиляев — в округе №28 (бывший Орджоникидзе). Начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко, получивший в 2022 году мандат ЗСО уехавшего из области директора по экономике ММК Андрея Еремина — в округе №29 (бывший Промышленный).
На данный момент число участников предварительного голосования «Единой России» превысило три тысячи человек. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. По его результатам определится, кто пойдет от ЕР на выборы в сентябре. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. В среднем на поддержку партии на выборах претендуют почти четыре кандидата на место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!